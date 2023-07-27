Выплаты по обратному акцизу на нефтяное сырье и демпферу могут составить 600 млрд руб.

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Минфин заложил на 2023 г. 1,2 трлн руб. выплат по обратному акцизу на нефтяное сырье и демпфирующей надбавке, но затем по итогам полугодия объемы запланированных выплат были уменьшены в два раза (до 600 млрд руб. - ИФ), сообщил глава комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный в ходе пресс-конференции в четверг.

"За весь прошлый год на фоне высоких цен и большого объема экспорта возвратный акциз составил 3,2 трлн. руб., чтобы сдержать цену (на внутреннем рынке - ИФ) на уровне инфляции. В этом году экспорт и цены пониже, соответственно, Минфин запланировал на эти цели на этот год 1,2 трлн руб., а по итогам полугодия уменьшил в два раза и предлагает компенсировать уменьшение обратного акциза за счет других механизмов", - сказал он.

Депутат напомнил, что среди обсуждаемых вариантов - увеличение объемов продаж на бирже нефтепродуктов и ограничение экспорта: "Сейчас идет речь об ограничении экспорта, потому что якобы есть серые схемы экспорта нефтепродуктов и это приводит к тому, что возникает дефицит, это подталкивает цены вверх".

По его словам, существующий сейчас механизм субсидирования поставок на внутренний рынок через схему возвратного акциза сложный и не всегда прозрачный, так как непросто обеспечить в рамках постоянно меняющихся цен и условий экспорта прозрачность и релевантность этого механизма.

"Разговор в пользу того, чтобы все-таки вернуться к защите внутреннего рынка, чтобы сдержать цены за счет в какой-то степени приостановки налогового маневра в пользу экспорта, я бы сказал, он уместен, как механизм, который гарантирует защиту внутреннего рынка", - добавил депутат, уточнив, что главная цель сейчас - удержать цены на нефтепродукты на внутреннем рынке не выше уровня инфляции.