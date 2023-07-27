McDonald's увеличила чистую прибыль почти вдвое во II квартале

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Американская McDonald's Corp., крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания, увеличила чистую прибыль во втором квартале почти вдвое, скорректированный показатель и выручка превзошли прогнозы рынка.

Как говорится в пресс-релизе McDonald's, ее чистая прибыль в апреле-июне составила $2,31 млрд по сравнению с $1,19 млрд за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию увеличилась до $3,15 с $1,6.

Скорректированная прибыль выросла до $3,17 на акцию с $2,55 на акцию годом ранее. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $2,78 на акцию.

Квартальная выручка компании увеличилась на 14% до $6,5 млрд. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя составлял $6,3 млрд.

Глобальные сопоставимые продажи McDonald's (рестораны, работающие более года) в апреле-июне повысились на 11,7%. Увеличение сопоставимых продаж в США составило 10,3%.

Акции McDonald's растут в цене на 2% в ходе предварительных торгов в четверг.