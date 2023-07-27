Не винный год: виноградари РФ не ждут рост урожая в этом году из-за погоды. Обзор

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Хозяйства юга России в ближайшее время традиционно приступят к уборке винограда. Однако проливные дожди с градом, наблюдавшиеся в июле, вносят коррективы не только в сроки проведения уборочной кампании, но и в прогнозы урожая на некоторых территориях. Большинство регионов все же оптимистичны в прогнозах, отмечают хорошее качество ягод.

Залитые планы

Первым - в начале августа - традиционно к сбору винограда приступает Краснодарский край. Как сообщили "Интерфаксу" в министерстве сельского хозяйства региона, в текущем году виноград предстоит собрать на 22,8 тыс. га.

Уборочная кампания начнется в оптимальные агротехнические сроки, сообщили "Интерфаксу" в агрофирме "Южная" на Кубани (входит в холдинг "Ариант"), сдвигов из-за погодных условий не планируется. Вместе с тем залповые ливни и град в Темрюкском районе задели около 1 тыс. га виноградников. Всего у предприятия 9,4 тыс. га.

"Избыточная влажность повредила структуру ягод, но повреждения незначительны. Сейчас агрономы усилили защиту виноградников от болезней, чтобы сохранить будущий урожай", - сообщили в "Южной".

"В этом году предприятие планирует собрать более 90 тыс. тонн винограда. Это немного меньше прошлогодней цифры, когда было собрано 113 тыс. тонн, но соответствует средним показателям компании", - прогнозируют в агрофирме.

Непогода оставила след и в хозяйствах Ставропольского края, это может привести к сдвигам сроков начала уборочных работ.

Как сообщили "Интерфаксу" в министерстве сельского хозяйства Ставропольского края, столовые сорта начнут убирать в начале августа, в начале сентября пойдут технические сорта.

"Сроки уборки будут зависеть от кондиций винограда. В прошлом году уборка первых сортов винограда велась в начале августа. В целом, если позволяют погодные условия, то первые сорта убирают уже в 20-х числах июля. (...) Погибших сельскохозяйственных площадей нет, но есть поврежденные. Так, из-за плохих погодных условий в начале года - морозы и ранние весенние заморозки - недополучим приблизительно 30% урожая винограда. Валовой сбор в текущем году прогнозируется в 30-35 тыс. тонн - 1,5 тыс. тонн будет реализовано в свежем виде, остальной объем пойдет на переработку", - сообщили в министерстве.

По итогам прошлого года урожай в регионе составил 44,1 тыс. тонн.

Уборочная площадь винограда в этом году на Ставрополье составляет порядка 4 тыс. га.

Владелец КФХ по выращиванию винограда и семейной винодельни в Минераловодском округе Ставропольского края Виталий Батрак отметил, что приступить к уборке винограда планирует в сентябре.

"В этом году дожди льют, и от этого болеет виноград, если не обрабатывать. Срок созревания где-то конец августа - начало сентября. Прогнозировать - неблагодарное дело, но думаю, что (урожай - ИФ) будет на уровне прошлого года, может, чуть лучше", - сказал Батрак.

На конец августа - начало сентября запланирован старт уборки и в хозяйстве "Вина Прикумья 2000" на Ставрополье.

"У нас было много дождей, из-за них как раз и может быть затяжка по уборке урожая. Площадь насаждений не изменилась в этом году, будем убирать с той, которая существовала и ранее - более 500 га. Выше урожай в этом году, чем в прошлом, не будет: сказались заморозки. Думаю, что (останемся - ИФ) на уровне прошлого года, порядка 7-8 тыс. тонн", - сказал гендиректор "Вин Прикумья 2000" Игорь Хренов.

Дагестан, Крым, Ростов выражают оптимизм

Ранние сорта винограда начали созревать и в Дагестане, старт уборки планируется на начало августа.

"Погодные условия благоприятные. Выпавшие осадки в виде града серьезный ущерб отрасли не нанесли: пострадало (лишь - ИФ) несколько хозяйств Карабудахкентского района. Валовой сбор винограда планируется не ниже уровня прошлого года - 268 тыс. тонн. А благоприятные климатические условия способствуют увеличению валового сбора", - сообщил "Интерфаксу" заместитель председателя комитета по виноградарству и алкогольному регулированию республики Ахмед Ахмедов.

В Дагестане площадь виноградников в плодоносящем возрасте составляет 22,6 тыс. га.

Между тем более 16,8 тыс. гектаров (на уровне прошлого года) предстоит убрать в Крыму.

"Начало промышленной уборки винограда запланировано на вторую декаду августа 2023 года при соответствующих погодно-климатических условиях. Валовый сбор винограда и его переработка в 2023 году ожидается на уровне 2022 года - 130,86 тыс. тонн", - сообщили в управлении пищевой и перерабатывающей промышленности республики.

Хорошее качество ягоды прогнозируют предприниматели Ростовской области.

"Уборка винограда у нас традиционно начинается в конце августа, задерживать и переносить сроки не планируется. Погодные условия не повлияли на состояние винограда. В этом году качество винограда должно быть хорошим", - сказал директор по развитию компании "Эльбузд" Владимир Гончаров.

"На состояние ягод проливные дожди и град летом текущего года не повлияли. Есть некоторые издержки, связанные с болезнями, но в целом виноград, я думаю, будет хорошим. Всего мы планируем собрать около 60-70 тонн", - отметил учредитель винодельческого хозяйства "Кантина" на Дону Алексей Скляров.

В целом общие площади виноградников в Ростовской области составляют 1,6 тыс. га, в том числе 1,4 тыс. га - в плодоносящем возрасте, сообщил "Интерфаксу" первый замгубернатора Виктор Гончаров.

Без проблем не обойтись

Отдельные хозяйства сетуют на проблемы с поставками запчастей для сельскохозяйственной техники, дефицит сезонной рабочей силы, а также отмечают необходимость расширения линейки отечественной техники для отрасли виноградарства.

"Виноградарство - это трудоемкая и трудозатратная отрасль, где используется много ручного труда. На сегодняшний день привлекается очень большое количество людей на работу по уборке винограда. В сезон уборки возникают проблемы с наймом людей, но мы мотивируем их заработной платой. В сутки наемные рабочие могут получить от 1,5-2 тыс. рублей", - сообщили в министерстве сельского хозяйства Ставропольского края.

В комитете по виноградарству и алкогольному регулированию Дагестана также отмечают, что проблемы с привлечением трудовых ресурсов во время уборки урожая бывают ежегодно, и рекомендуют аграриям заранее заботиться об обеспечении рабочей силой.

В Минсельхозе Ставрополья подчеркнули, что в рамках государственных программ выделяются средства на компенсацию стоимости приобретения спецтехники и оборудования.

"На сегодняшний день приобретено 130 единиц техники, из которых 20 используется виноградарями. Мы заметили, что идет локализация производства импортной техники, поэтому ее дефицита отечественные виноградари не испытывают. Но тем не менее нам (России - ИФ) и дальше нужно расширять линейку производства техники для уборки винограда", - отметили в министерстве.

В этом сезоне на Ставрополье задействованы четыре виноградоуборочных комбайна.

"Что касается техники, мы купили ее еще 7-8 лет назад, когда начинали заниматься своим делом. У нас все есть, большую часть оборудования и техники мы тогда закупили в Германии", - сказал учредитель винодельческого хозяйства "Кантина" Скляров, констатировав возникающие проблемы с запчастями. Он также посетовал на возросшие цены на бутылки, пробки и другие расходные материалы при производстве вина.

Непогода закладке виноградников не помеха

Природные аномалии не сказались на темпах закладки новых виноградников. Регионы намерены осенью продолжить расширять площади насаждений.

"Закладка в текущем году будет произведена на площади 50 га, согласно плановым показателям. Закладка будет осуществлена преимущественно автохтонными сортами винограда, исконно донскими, характерными только для нашего региона. Таким образом мы планируем увеличить объемы производства вин защищенных географических указаний (ЗГУ) и защищенных наименований места происхождения (ЗНМП). Валовый сбор винограда в прошлом году составил 10 тыс. тонн, что является очень хорошим показателем урожайности. Это почти в два раза выше показателей 2021 года", - сообщил первый замгубернатора Ростовской области Гончаров.

На Кубани этой осенью планируется заложить более 300 гектаров молодых виноградников. Как сообщили в региональном Минсельхозе, весной в крае было заложено почти 1,3 тыс. га насаждений. Это позволит к 2024 году довести общую площадь до 30,2 тыс. га (с учетом раскорчевки).

Краснодарский край - первый в РФ регион, где начинает развиваться органическое виноградарство, добавили в министерстве. Так, КФХ Юхневич получило в прошлом году сертификат на производство органической продукции, в том числе выращивание органического винограда на площади 8,5 га. Заявку на получение сертификата на производство органической продукции на площади около 3 га подала и агрофирма "Саук-Дере-Агро".

Общая площадь виноградопригодных земель в Краснодарском крае составляет 79,3 тыс. гектаров.

"В 2022-2023 годах площадь посадки составила 534 гектара. Сорта белые: Бианка, Мюллер Тургау, Ркацители, Первенец Магарача, Мускат Оттонель, Пино Серый, Уньи Блан. Красные: Анчелотта Таманская, Санджовезе Таманский, Мерло, Мускат Гамбургский. План посадки на осень 2023-го - весну 2024 года - 633 га", - сообщили в агрофирме "Южная" Краснодарского края.

Более 270 га молодых виноградников планируется создать осенью и на Ставрополье, сообщили в Минсельхозе региона, весной было заложено 15 га. Порядка 300-400 гектаров новых площадей под этой культурой появится по итогам года в Дагестане.

Наиболее масштабные планы по расширению виноградников имеет Крым.

"В 2023 году виноградарскими предприятиями запланирована закладка виноградников на площади 2 тыс. га. По оперативной информации, весенняя закладка винограда в 2023 году составляет 862 га. Осенняя закладка запланирована на площади 1,138 тыс. га", - сообщили в управлении пищевой и перерабатывающей промышленности республики.

Как сообщалось, правительство РФ приняло решение о повышении до конца текущего года ввозных пошлин на вино из недружественных стран с 12,5% до 20%, но не менее $1,5 за литр. Как считают эксперты, это позволит создать дополнительные стимулы для отечественных виноградарей и виноделов для развития производства.