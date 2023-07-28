Уолл-стрит снизилась в четверг, Dow прервал рекордную за 36 лет серию подъемов

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы США завершили в минусе торги в четверг, хотя демонстрировали рост на протяжении большей части сессии. Индекс Dow Jones снизился впервые за 14 сессий, прервав рекордную серию повышений c 1987 года.

Инвесторы оценивали данные об американском ВВП за второй квартал и квартальные отчеты крупных компаний.

Минторг США опубликовал предварительные данные о росте экономики во втором квартале, указавшие на подъем ВВП на 2,4% в пересчете на годовые темпы. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал более умеренный рост - на 1,8%.

Индекс PCE Core (изменение потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, повысился на 3,8% относительно предыдущих трех месяцев.

Кроме того, число первичных заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 7 тыс., до 221 тыс., обновив минимум за пять месяцев. Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 15 июля, рухнуло на 59 тыс., до минимальных с января 1,69 млн.

"Макроэкономические новости оказались очень сильными", - сказал старший экономист Spartan Capital Securities Питер Кардилло в интервью MarketWatch. По его словам, снижение акций может оказаться долгожданным откатом, хотя коррекции на американском рынке акций в ближайшее время ждать не стоит.

Сильные данные могут стать аргументом в пользу удержания процентных ставок Федрезерва на высоком уровне в течение длительного времени, пишет MarketWatch. В среду американский регулятор ожидаемо повысил процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5%. Уровень достиг максимума за 22 года.

Глава регулятора Джером Пауэлл допустил, что Федрезерв повысит ставку в сентябре, если статданные будут обуславливать такую необходимость, - но сразу же добавил, что сохранение ставки на прежнем уровне также является вероятным сценарием.

Аналитики HSBC полагают, что ставка будет удерживаться на текущем уровне до второго квартала 2024 года, после чего за второе полугодие следующего года она будет снижена в общей сложности на 75 б.п.

"Отсутствие "ястребиных" дополнений или изменений в пресс-релизе по итогам заседания, а также пресс-конференция Пауэлла и изменение оценки роста экономической активности на "умеренную" со "сдержанной" в целом были восприняты как небольшой позитив для рисковых активов", - сделали вывод они.

Негативное влияние на акции в четверг также оказал рост курса доллара к шести основным мировым валютам на 0,9% и подъем доходности 10-летних гособлигаций США до более 4%.

Акции Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) подорожали на 4,4%. Во втором квартале компания нарастила чистую прибыль на 16%, выручку - на 11%, причем оба показателя оказались лучше ожиданий экспертов.

Число ежедневно активных пользователей (DAU) Facebook в минувшем квартале достигло 2,06 млрд человек, показатель вырос за год на 5%. Количество ежемесячно активных пользователей (MAU) увеличилось на 3% - до 3,03 млрд человек.

Цена бумаг eBay снизилась на 10,5%, хотя крупнейший в мире интернет-аукцион завершил минувший квартал с чистой прибылью на фоне роста выручки на 5%.

Котировки акций McDonald's Corp. увеличились на 1,2% на новости, что крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания увеличила чистую прибыль во втором квартале почти вдвое, а скорректированный показатель и выручка превзошли прогнозы рынка.

Капитализация Keurig Dr Pepper поднялась на 3,8%, поскольку производитель безалкогольных напитков, чая, кофе, а также кофемашин и комплектующих в апреле-июне увеличил чистую прибыль более чем вдвое благодаря повышению цен на свою продукцию.

Американская Mastercard Inc., оператор одной из крупнейших в мире платежных систем, увеличила выручку во втором квартале 2023 года на 14%, чистую прибыль - на 26%. Бумаги компании все равно подешевели на 2%.

Comcast Corp., крупнейший американский интернет-провайдер и оператор кабельного телевидения, нарастил квартальную прибыль и выручку сильнее ожиданий аналитиков, и капитализация компании выросла на 5,7%.

Dow Jones Industrial Average по итогам сессии снизился на 0,67% и составил 35282,72 пункта

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 0,64% - до 4537,41 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,55% и составил 14050,11 пункта.