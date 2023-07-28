Ford во II квартале увеличил чистую прибыль втрое

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель Ford Motor Co. во втором квартале 2023 года повысил чистую прибыль почти в три раза в годовом выражении и зафиксировал рост выручки на 12%, однако его акции подешевели после ухудшения прогнозов по выпуску электромобилей.

Как говорится в сообщении компании, ее чистая прибыль в апреле-июне составила $1,9 млрд, или 47 центов в расчете на акцию, по сравнению с $667 млн, или 16 центами на акцию за сопоставимый период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 72 цента на акцию. Показатель оказался намного выше ожиданий аналитиков, опрошенных FactSet (прогноз - 52 цента на акцию).

Выручка увеличилась до $45 млрд с $40,2 млрд в прошлом году. Эксперты ожидали её на уровне $43,17 млрд.

Благодаря сильным квартальным показателям компания повысила прогноз скорректированной EBIT на текущий год до $11-12 млрд, скорректированного свободного денежного потока - до $6,5-7 млрд.

При этом руководство автопроизводителя отметило, что ожидает достичь целевого показателя по выпуску 600 тыс. электромобилей в год в 2024 году. В мае прогнозировалось, что эта цель будет достигнута уже в текущем году.

Акции Ford подешевели на 1,2% на дополнительных торгах в Нью-Йорке в четверг. Капитализация компании с начала текущего года выросла на 19%, как и индекс S&P 500.