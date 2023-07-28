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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:45

Инфляция во Франции в июле замедлилась до 5% вместо ожидавшихся 5,1%

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в июле увеличились на 5% в годовом выражении, говорится в предварительном отчете Национального статистического управления Insee.

Таким образом, темпы роста замедлились по сравнению с 5,3% в июне.

Аналитики ожидали замедления до 5,1%, сообщает Trading Economics.

Относительно предыдущего месяца потребительские цены не изменились, тогда как аналитики ждали повышения на 0,1%. В июне показатель вырос на 0,2%.

Потребительские цены, рассчитанные по французским стандартам, в этом месяце увеличились на 4,3% в годовом выражении после роста на 4,5% в июне, совпав с прогнозом и обновив минимум с февраля 2022 года. В помесячном выражении цены не изменились, ожидался рост на 0,2%, как и в июне.

Энергоносители в июле подешевели на 3,8% в годовом выражении (в июне они снизились в цене на 3%), стоимость продуктов питания подскочила на 12,6% (на 13,7%). Цены на услуги в стране выросли на 3,1% (в июне - на 3%).

Окончательные данные об июльской инфляции будут обнародованы 11 августа

Франция инфляция
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