BASF сократил квартальную выручку на 25% и чистую прибыль - в 4 раза

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - BASF SE, крупнейшая в мире химическая компания, подтвердила предварительные финпоказатели за второй квартал, указавшие на падение прибыли и выручки из-за снижения цен и уменьшения объемов продаж.

Чистая прибыль компании в апреле-июне понизилась до 499 млн евро с 2,09 млрд евро годом ранее.

Скорректированная EBIT снизилась на 57%, до 1,01 млрд евро.

Квартальная выручка сократилась на 25%, до 17,3 млрд евро.

Все показатели совпали с предварительными данными, обнародованными две недели назад.

BASF отметил низкий спрос со стороны основных покупателей продукции, за исключением автомобильной отрасли, в прошлом квартале. Тем не менее, компания надеется на умеренное восстановление спроса во втором полугодии.

Компания прогнозирует, что ее выручка в 2023 году составит 73-76 млрд евро, скорректированная EBIT - 4,4-4,8 млрд евро.