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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:11

"Юнигрин Энерджи" рассчитывает на новые проекты в ЮАР

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - "Юнигрин Энерджи" планирует ввести свой солнечный парк в ЮАР в первом квартале следующего года, рассчитывает на новые проекты в стране, сообщил на саммите "Россия-Африка" глава компании Игорь Шахрай.

"В следующем году в первом квартале мы введем этот парк (солнечный парк на 115 МВт - ИФ), надеемся, что в ЮАР у нас будут и другие объекты", - рассказал он.

"Мы работу начали продуктивно. Я думаю, это первый шаг для работы в Африке", - отметил Шахрай.

Позже представитель компании уточнил, что в I квартале 2024 г. начнется строительство объекта, оно завершится до конца 2024 г. Ввод в эксплуатацию намечен на I квартал 2025 г.

"Юнигрин Энерджи" - крупнейшая частная компания в России в области возобновляемой энергетики. Реализует проекты на основе возобновляемых источников энергии в странах Африки, СНГ, Азии и Латинской Америки. Портфель проектов по строительству возобновляемой генерации превышает 1,5 ГВт.

ЮАР Юнигрин Энерджи
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