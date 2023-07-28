Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

ВТБ с августа повысит ставки по ипотечным программам на 0,9 п.п

ВТБ с августа повысит ставки по ипотечным программам на 0,9 п.п
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - ВТБ вслед за повышением ключевой ставки ЦБ РФ и изменением условий у других игроков рынка увеличит ставки по ипотеке на 0,9 процентного пункта, говорится в сообщении банка.

С 1 августа минимальная ставка по ипотечным программам банка составит 11,6% годовых. Все заявки, поступившие до этой даты, будут рассмотрены по текущим условиям, полученное решение, включая ставку, будет действовать 90 дней.

Новые ценовые параметры распространяются на приобретение готового, строящегося жилья и рефинансирование.

"До следующего решения регулятора дополнительного изменения ставок по ипотеке ВТБ не планирует. Кроме того, текущий рост кредитных ставок коснется только сегмента жилищного кредитования. Повышения ставок по потребительскому и автокредитованию ВТБ не планирует", - говорится в сообщении банка.

Условия по госпрограммам, на которые сейчас приходится каждый второй кредит, останутся без изменений. Сейчас по ипотеке с господдержкой кредит доступен по ставке от 7,3%, в рамках "семейной" и "IT-ипотеки" - от 4,3% и от 4% соответственно, дальневосточной ипотеки - от 1,5%.

Все дисконты по ипотечным программам также сохраняются в полном объеме. Заемщики могут получить скидку 0,3 п.п. при оформлении онлайн-заявки на ипотеку, использовании сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке. Для клиентов, готовых перевести зарплату на карту ВТБ, дисконт составит 0,4 п.п.

Будут сохранены и текущие неценовые параметры кредитов, включая минимальные требования к уровню первоначального взноса от 10%.

ВТБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Индекс МосБиржи превысил 3000 пунктов впервые с февраля 2022 года

Индекс МосБиржи превысил 3000 пунктов впервые с февраля 2022 года

Сенаторы поддержали закон о налоге на сверхприбыль

Сенаторы поддержали закон о налоге на сверхприбыль

"Лента" во II квартале нарастила выручку на 1,9%, чистая прибыль сократилась в 25,5 раза

Американские депозитарные акции Ozon с 31 июля начнут торговаться на бирже Астаны

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });