ВТБ с августа повысит ставки по ипотечным программам на 0,9 п.п

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Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - ВТБ вслед за повышением ключевой ставки ЦБ РФ и изменением условий у других игроков рынка увеличит ставки по ипотеке на 0,9 процентного пункта, говорится в сообщении банка.

С 1 августа минимальная ставка по ипотечным программам банка составит 11,6% годовых. Все заявки, поступившие до этой даты, будут рассмотрены по текущим условиям, полученное решение, включая ставку, будет действовать 90 дней.

Новые ценовые параметры распространяются на приобретение готового, строящегося жилья и рефинансирование.

"До следующего решения регулятора дополнительного изменения ставок по ипотеке ВТБ не планирует. Кроме того, текущий рост кредитных ставок коснется только сегмента жилищного кредитования. Повышения ставок по потребительскому и автокредитованию ВТБ не планирует", - говорится в сообщении банка.

Условия по госпрограммам, на которые сейчас приходится каждый второй кредит, останутся без изменений. Сейчас по ипотеке с господдержкой кредит доступен по ставке от 7,3%, в рамках "семейной" и "IT-ипотеки" - от 4,3% и от 4% соответственно, дальневосточной ипотеки - от 1,5%.

Все дисконты по ипотечным программам также сохраняются в полном объеме. Заемщики могут получить скидку 0,3 п.п. при оформлении онлайн-заявки на ипотеку, использовании сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке. Для клиентов, готовых перевести зарплату на карту ВТБ, дисконт составит 0,4 п.п.

Будут сохранены и текущие неценовые параметры кредитов, включая минимальные требования к уровню первоначального взноса от 10%.