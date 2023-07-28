ExxonMobil во II квартале сократила чистую прибыль более чем вдвое

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Американская нефтегазовая компания ExxonMobil сократила чистую прибыль во втором квартале 2023 года более чем вдвое, при этом выручка превзошла ожидания аналитиков.

Как говорится в пресс-релизе, чистая прибыль в апреле-июне составила $7,88 млрд, или $1,94 в расчете на акцию, по сравнению с $17,85 млрд, или $4,21 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Скорректированная прибыль компании в минувшем квартале также составила $1,94 на акцию, не оправдав консенсус-прогноз опрошенных FactSet экспертов на уровне $2,03 на акцию.

Квартальная выручка опустилась до $82,914 млрд со $115,681 млрд годом ранее, однако превзошла прогноз рынка, составлявший $81,8 млрд.

Добыча углеводородов ExxonMobil во втором квартале снизилась до 3,608 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки (б.н.э./сут.) по сравнению с 3,732 млн б.н.э./сут. годом ранее и 3,831 млн б.н.э./сут. в первом квартале.

При этом квартальная добыча в Гайане и Пермском бассейне выросла на 20% и стала рекордной.

Прибыль в сегменте upstream (разведка и добыча нефти и газа) в апреле-июне сократилась до $4,577 млрд с $11,371 млрд годом ранее. В сегменте переработки показатель уменьшился более чем вдвое, до $2,31 млрд с $5,273 млрд.

Объемы нефтепереработки оказались самыми высокими для второго квартала за последние 15 лет.

Капиталовложения ExxonMobil в апреле-июне составили $6,166 млрд. На весь текущий год компания планирует их на уровне $23-25 млрд.

В минувшем квартале ExxonMobil вернула акционерам $8 млрд, в том числе за счет обратного выкупа акций на $4,3 млрд. Она выплатит дивиденды в размере $0,91 на акцию по итогам прошедшего квартала.

Бумаги ExxonMobil теряют в цене 0,6% в ходе предварительных торгов в пятницу.