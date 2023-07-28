Индекс МосБиржи превысил 3000 пунктов впервые с февраля 2022 года

Фото: "Интерфакс"

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, днем в пятницу превысил психологический рубеж 3000 пунктов, обновив максимум с февраля 2022 года на фоне ослабления рубля и высокой нефти.

К 14:31 индекс МосБиржи вырос на 0,4% и составил 3000,54 пункта, индекс РТС снизился на 0,2%, до 1037,06 пункта динамика цен blue chips на "Мосбирже" смешанная в пределах 1,7%.

Доллар подорожал на 55 копеек до 91,15 рубля.

Лидерами роста выступают акции нефтяных компаний: "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,7%), акции "Татнефти" (+1,6%), "ЛУКОЙЛа" (+1,2%), "Роснефти" (+1,1%), "Газпром нефти" (+1,1%).

Сентябрьские фьючерсы на нефть Brent дешевеют на 0,3%, до $83,97 за баррель.