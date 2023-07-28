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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Biogen покупает разработчика неврологических препаратов Reata за $7,3 млрд

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Американская биотехнологическая компания Biogen Inc. сообщила, что купит разработчика неврологических препаратов Reata Pharmaceuticals Inc. за $7,3 млрд.

Biogen заплатит $172,5 за акцию Reata. Это на 59% выше их стоимости на закрытие рынка в четверг.

Сделка одобрена советами директоров обеих компаний. Стороны рассчитывают закрыть ее в четвертом квартале 2023 года.

Reata добилась существенных успехов в разработке препаратов, регулирующих метаболизм и воспаления при серьезных неврологических заболеваниях, отмечается в пресс-релизе. Препарат Skyclarys, одобренный Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США, является первым и единственным в Штатах препаратом для лечения атаксии Фридрейха. Кроме того, Reata разрабатывает ряд инновационных препаратов для лечения различных неврологических заболеваний.

Как ожидается, покупка Reata начнет позитивно сказываться на показателях Biogen с 2025 года.

Biogen обновит финансовые прогнозы на 2023 год вместе с публикацией отчетности за третий квартал.

Акции Biogen теряют в цене 0,7% на предварительных торгах в пятницу, бумаги Reata взлетели в цене на 51%.

США Reata Biogen FDA
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