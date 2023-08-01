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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

Мосбиржа выявила несоответствие акций "Детского мира" первому уровню листинга

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - "Московская биржа" выявила несоответствие обыкновенных акций "Детского мира" требованию по корпоративному управлению, установленному для первого уровня списка ценных бумаг, допущенных к торгам.

Согласно сообщению биржи, выявленное несоответствие связано с окончанием срока действия решения совета директоров ЦБ от 23 декабря 2022 года, по которому несоблюдение требования к количеству независимых директоров и составу комитетов совета директоров эмитента не применяется в качестве оснований для перевода ценных бумаг из первого уровня списка.

Эмитент должен устранить выявленное нарушение в трехмесячный срок. Неустранение будет являться основанием для исключения акций "Детского мира" из котировальной части списка, отмечает биржа.

Московская биржа ЦБ Детский мир
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