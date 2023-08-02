Правительство предложило создать специальный инвестиционный фонд для поддержки вложений в Африку

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Правительство направило президенту РФ предложение о создании специального инвестиционного фонда для поддержки российских инвесторов в Африку. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Заместитель председателя правительства Алексей Оверчук направил в ваш адрес предложения о создании специального инвестиционного фонда, который поддержит частные инвестиции наших компаний", - сказал министр, подводя итоги второго саммита Россия - Африка, прошедшего на прошлой неделе.

Решетников заявил, что "предстоит развивать механизмы по поддержке инвестиций, в том числе концессии, индустриальные кластеры".

"Все решения готовим только с учетом защиты и дополнительных гарантий безопасности инвестиций. На сегодня заключены 6 межгосударственных соглашений о поощрении и взаимной защите капиталовложений со странами континента (с Анголой, Египтом, Зимбабве, Ливией, Экваториальной Гвинеей и ЮАР- ИФ). Но этого, конечно, недостаточно, у нас сейчас находятся два соглашения в работе (с Конго, Марокко- ИФ), и будем дальше эту практику наращивать. Необходимо также ускорить работу по заключению соглашений об избежании двойного налогообложения", - сказал министр.