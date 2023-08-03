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Auchan приобретет португальские магазины группы DIA

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Auchan приобретает 489 магазинов испанского ритейлера Distribuidora Internacional de Alimentacion SA (DIA) в Португалии, говорится в сообщении французской группы.

В периметр сделки входят все португальские магазины DIA - Minipreco и Mais Perto, которые находятся как в владении, так и работают по франшизе, 3 складских помещения, а также лицензии, контракты и другие активы.

Сумма сделки не раскрывается. Ее должны будут одобрить местные регуляторы.

В результате сделки Auchan в Португалии станет крупнейшим ритейлером по количеству магазинов. В настоящий момент у компании около 70 магазинов в стране.

Бенефециаром DIA является LetterOne, которой принадлежит 77,7% компании (в самой LetterOne 47,2% владеет Андрей Косогов, 37,86% - Михаил Фридман, 12,13% - Петр Авен). Ритейлер работает в Испании, Аргентине, Бразилии и Португалии.

Auchan LetterOne Михаил Фридман Петр Авен Португалия DIA Франция
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