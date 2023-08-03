Eni, BP, Sonatrach сняли форс-мажор на работу на нефтегазовых блоках в Ливии

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) получила официальные уведомления от итальянской Eni и британской BP об отмене форс-мажорных обстоятельств и возобновлении разведочных и контрактных работ на блоках в бассейне Ghadames (A-B) и морском блоке C, говорится в сообщении ливийской компании.

NOC также получила официальное уведомление от алжирской Sonatrach об отмене форс-мажора и возобновлении разведки и выполнения контрактных обязательств на блоках 065 и 96/95 в бассейне Ghadames.

Совет директоров NOC вновь обратился с призывом к оставшимся компаниям, которые еще не устранили форс-мажор на своих участках, возобновить деятельность и свои договорные обязательства.