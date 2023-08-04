Уолл-стрит снизилась в четверг третью сессию подряд на корпоративных отчетах

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Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Фондовые индексы США в четверг завершили в минусе третью сессию подряд, инвесторы оценивали макроэкономические данные и корпоративные отчетности.

Как стало известно в четверг из предварительных данных Минтруда США, производительность труда в стране во втором квартале подскочила на 3,7%, а стоимость рабочей силы выросла на 1,6%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 2%, второго - на 2,6%, сообщает Trading Economics.

Тем временем число первичных заявок на пособия по безработице на прошлой неделе выросло на 6 тысяч, до 227 тысяч человек. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали увеличения числа заявок до 225 тысяч.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в июле опустился до 52,7 пункта с 53,9 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Эксперты в среднем ожидали его снижения до 53 пунктов.

Также участники рынка следят за отчетностями крупных компаний за второй квартал. Согласно данным Evercore ISI, акции 368 компаний из индекса S&P 500, уже опубликовавших свою квартальную отчетность, в среднем подешевели на 0,7% после выхода финпоказателей.

"Такое снижение едва ли свидетельствует о масштабном изменении тренда, однако если статданные, и в особенности отчет по рынку труда в пятницу, заставят участников рынка повысить ожидания относительно ставки Федрезерва, коррекция может затянуться", - отметил старший инвестиционный аналитик XM Харалампос Писсурос.

Акции Qualcomm Inc. подешевели на 8,8% после того, как один из крупнейших в мире производителей полупроводниковых компонентов отчитался о падении чистой прибыли более чем вдвое в третьем квартале 2023 финансового года. Прогноз на текущий фиквартал также разочаровал инвесторов.

Стоимость бумаг PayPal Holdings упала на 10,6%. Американская платежная система во втором квартале увеличила выручку на 7% в годовом выражении, однако скорректированная операционная маржа не оправдала ожидания рынка.

Котировки бумаг энергетической компании Occidental Petroleum выросли на 1,2% на фоне роста цен на нефть и несмотря на данные о падении чистой прибыли в минувшем квартале почти в 6 раз.

Капитализация другой нефтяной компании, ConocoPhillips, уменьшилась на 0,5% на фоне падения чистой прибыли.

Цена бумаг Exxon Mobil Corp. повысились на 1,7%.

Рыночная стоимость Costco Wholesale выросла на 1% после того, как оператор крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов сообщил о повышении выручки в июле на 4,5% и увеличении сопоставимых продаж на 2,5%.

Акции Amazon выросли на 7% благодаря росту квартальной выручки. Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в апреле-июне составила $6,7 млрд по сравнению с убытком в размере $2 млрд за аналогичный период годом ранее. Прибыль в расчете на акцию составила 65 центов против убытка в размере 20 центов. Выручка повысилась на 11% и достигла $134,4 млрд против $121,1 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидали, что Amazon получит во втором квартале прибыль на уровне 35 центов на акцию при выручке в $131,2 млрд. Операционная прибыль подскочила более чем в два раза, до $7,7 млрд с $3,3 млрд.

Dow Jones Industrial Average снизился на 0,19% и составил 35215,1 пункта. Лидером падения в индексе стали акции Salesforce Inc. и Caterpillar, подешевевшие на 2,2%.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 0,26% - до 4501,74 пункта.

Nasdaq Composite понизился на 0,1% и составил 13959,72 пункта.