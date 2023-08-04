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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Индекс МосБиржи упал ниже 3080 пунктов

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во второй половине торгов в пятницу начал корректироваться вниз в рамках фиксации прибыли игроками после недельного ралли, индекс МосБиржи обвалился ниже 3080 пунктов, хотя еще днем индикатор поднимался вплотную к 3200 пунктам.

К 15:26 индекс МосБиржи составил 3077,33 пункта (-2,2%, максимум сессии - 3194,83 пункта), индекс РТС - 1019,03 пункта (-2,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 6,1%.

Доллар вырос до 95,09 рубля (+0,1 рубля).

В лидерах отката выступают акции АФК "Система" (-6,1%), "Интер РАО" (-5,7%), "РусГидро" (-4,9%), расписки TCS Group (-4,3%), бумаги "Яндекса" (-4%), "АЛРОСА" (-3,8%), "Московской биржи" (-3,7%), "ММК" (-3,7%), "Сургутнефтегаза" (-3,2%), "Магнита" (-3,1%), "Северстали" (-3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 15:26 МСК составил 94,79 млрд рублей (из них 17,51 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 8,66 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 6,47 млрд рублей на акции "Газпрома").

рынок акций
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