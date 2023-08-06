В Казахстане заявили о планах поставить в Германию по "Дружбе" 100 тыс. т нефти в августе

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Казахстан запланировал в августе текущего года поставить в Германию по нефтепроводу "Дружба" 100 тыс. тонн нефти, сообщила пресс-служба Минэнерго республики.

Предусмотрена транспортировка нефти в направлении ПСН "Самара" для дальнейшей ее поставки по направлению "Адамова застава"" (Германия) из ресурсов компании "Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В., сообщила пресс-служба Минэнерго Казахстана в воскресенье.

По данным министерства, "в период с 3 по 5 августа 2023 года на нефтеперекачивающую станцию "Большой Чаган" была принята нефть в количестве 11,6 тыс. тонн, остальной объем будет принят с 6 по 29 августа".

"Транспортировку по направлению ПСН "Самара" планируется осуществить в период с 25 по 29 августа текущего года, поставка по направлению ПСН "Адамова застава" ожидается на последние дни августа 2023 года, ориентировочно в период с 28 по 30 августа", - проинформировали в министерстве.

Ранее СМИ сообщили, что одна из двух веток нефтепровода "Дружба" в направлении Германии была отключена в воскресенье из-за утечки на участке в Польше. Вторая ветка нефтепровода функционирует без изменений.

По состоянию на начало июля Казахстан транспортировал в Германию 290 тыс. тонн нефти. На 2023 год у казахстанской компании "КазТрансОйл" (КТО) имеется квота от российской "Транснефти" на транспортировку 1,2 млн тонн казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба". Первая партия была отгружена в Германию в феврале 2023 года.

Казахстанская нефть поставляется по "Дружбе" на нефтеперерабатывающий завод в городе Шведте, который находился в собственности "Роснефти", но в сентябре 2022 года был переведен под контроль Федерального сетевого агентства ФРГ. На долю Rosneft Deutschland (структура "Роснефти") приходилось около 12% германских нефтеперерабатывающих мощностей, она была одним из крупнейших игроков на местном топливном рынке. Мощность НПЗ в Шведте составляет 11,6 млн тонн нефтепродуктов в год. Завод с этапа проектирования исторически был связан с нефтепроводом "Дружба" и российскими месторождениями нефти.