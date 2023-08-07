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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:52

Рубль продолжил снижение к доллару и остался стабилен к юаню на старте торгов

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Доллар США растет, юань почти стабилен на Московской бирже на старте торгов в понедельник, рубль находится под давлением устойчивых негативных факторов - снижения спроса на рублевую ликвидность и низкой экспортной выручки.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 96 руб./$1 (+31,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 1,19 руб. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 0,5 коп. - до 13,33 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль на старте торгов продолжает падение к "перегретому" доллару и остановил снижение к юаню. В ходе пятничной сессии доллар уже поднимался выше 96 руб. впервые с 28 марта 2022 года, юань укреплялся до 13,4 руб., что стало максимумом с апреля 2022 года. Спрос на валюту остается повышенным. Ухудшение показателей внешнеторгового баланса продолжает довлеть над нацвалютой.

Дополнительным фактором ослабления рубля могли стать покупки валюты в рамках бюджетного правила. Однако объемы практически перекрываются суммами продажи валюты с 1 августа ЦБ России. В минувший четверг Минфин РФ сообщил, что с 7 августа переходит к покупкам валюты по бюджетному правилу в объеме 40,5 млрд рублей. Ежедневный объем покупок составит эквивалент 1,8 млрд рублей. Последний раз Минфин выходил с покупками с 7 февраля по 4 марта 2022 года, когда на эти цели было направлено 634,7 млрд рублей, что было эквивалентно объему ежедневных покупок в 33,4 млрд рублей.

Банк России с 1 августа начал осуществлять операции в связи с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) для размещения их в разрешенные финансовые активы внутри страны. С 1 января по 30 июня нетто-объем операций по размещению средств ФНБ в разрешенные финансовые активы, выраженные в рублях, составил 288,4 млрд рублей. Таким образом, с 1 августа 2023 года по 31 января 2024 года ежедневный объем операций по продаже юаней составит 2,3 млрд рублей.

Стимулом к движению на мировых рынках в понедельник могут стать выступления представителей Федрезерва США. С возможными сигналами о будущем курсе денежно-кредитной политики выступят член совета управляющих Федеральной резервной системы США Мишель Боумен и президент Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии, член ФРС Патрик Харкер, имеющий в этом году право голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC).

Нефтяные котировки почти не меняются после активного роста. Нефть завершила предыдущие торги подъемом шестую неделю подряд из-за опасений сокращения поставок и образования дефицита топлива на мировом рынке.

Саудовская Аравия объявила о продлении дополнительного добровольного сокращения добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки на сентябрь. Таким образом, фактический уровень нефтепроизводства в стране в следующем месяце ожидается около 9 млн б/с.

Кроме того, вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия в рамках усилий по обеспечению баланса рынка продолжит добровольное сокращение в сентябре поставок на внешние рынки, теперь на 300 тыс. баррелей в сутки, посредством уменьшения экспорта на обозначенную величину.

Министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) в пятницу не дали рекомендацию менять квоты на добычу нефти и назначили следующее заседание на 4 октября.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $86,19 за баррель, что на 0,06% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $82,78 за баррель, что на 0,05% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона утром в понедельник торгуются разнонаправленно: китайский CSI 300 падает на 0,75%, японский Nikkei 225 растет на 0,16%, гонконгский Hang Seng уменьшился на 0,14%, южнокорейский Kospi опустился на 0,47%, австралийский индекс S&P/ASX 200 понизился на 0,31%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 поднялся 0,34%.

Американские фондовые индексы снизились в пятницу и по итогам прошедшей недели.

S&P 500 и Nasdaq завершили "в минусе" четвертые торги подряд, чего не происходило с начала мая, отмечает MarketWatch. С понедельника по пятницу первый индекс потерял 2,3%, второй - 2,8%, что стало максимальным недельным падением с марта.

Dow Jones за минувшую неделю опустился на 1,1%.

Инвесторы оценивали данные с рынка труда страны и квартальную отчетность технологических гигантов. Количество рабочих мест в экономике США в июле увеличилось на 187 тыс., сообщило министерства труда. Согласно пересмотренным данным, в июне показатель вырос на 185 тыс., а не на 209 тыс., как было объявлено ранее. Безработица в июле снизилась до 3,5% по сравнению с 3,6% в предыдущем месяце. Аналитики не ожидали изменения. Средняя почасовая оплата труда в частном секторе в июле выросла на 0,4% за месяц и на 4,4% в годовом выражении. Ожидалось повышение на 0,3% и 4,2% соответственно.

Многие экономисты полагают, что более быстрый, чем ожидалось, рост зарплат может стать камнем преткновения для Федеральной резервной системы. Подъем на 4,4% значительно выше целевого показателя инфляции в 2%, отметил старший аналитик Bankrate Марк Хэмрик. Адам Фарструп из Schroders указал на рост зарплат и повышение цен на нефть в последнее время как на возможные источники потенциального второго витка инфляции.

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