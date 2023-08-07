"Шереметьево" застрахует ответственность при эксплуатации аэропорта с премией 335,1 млн рублей

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - АО "Международный аэропорт "Шереметьево" (АО "МАШ") объявило электронный конкурс на право заключения договора на оказание услуг по страхованию гражданской ответственности при эксплуатации аэропорта на 2023-2024 годы, сообщается на сайте госзакупок.

Максимальная премия по договору установлена на уровне 335,1 млн рублей. Срок окончания подачи заявок - 29 августа 2023 года. Дата подведения итогов - 6 сентября 2023 года. Страхователями выступают компании, входящие в группу АО "МАШ".

"Шереметьево" - российский международный аэропорт федерального значения, один из четырех основных аэропортов Москвы и Московской области.