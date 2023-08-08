Ветрогенерация в Европе максимальная за четыре месяца

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Холодная и ветреная погода пришла в Европу, генерация электроэнергии возобновляемыми источниками находится на высоком уровне. Однако цены газа остаются стабильными на фоне резко сократившегося импорта СПГ.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) сообщил, что принял от "Газпрома" заявку на транспортировку на вторник в объеме 42,4 млн куб. м. В понедельник показатель был 42 млн куб. м. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Опубликованная номинация - максимальная технически возможная на этом направлении заявка с учетом всех введенных украинской стороной ограничений.

Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что российский газ подается для транзита через Украину в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,4 млн куб. м на 8 августа. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена.

Европейский рынок

Ветрогенерация в Европе в понедельник обновила максимум за 4 месяца. Ветряки 7 августа обеспечили 25,5% потребностей региона в электроэнергии, сообщает ассоциация WindEurope. Это максимальный показатель за 129 дней. В августе 2022 года вклад ветряков был 10%, в июле 2023-го - 14%.

Спотовая цена газа в Европе в понедельник выросла на 3%. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $335 за тысячу кубометров.

Увеличивается разрыв цен на СПГ в Азии по сравнению с Европой. Сентябрьский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) торгуется на уровне $392; фьючерс на поставляемый в Северо-Западную Европу СПГ (LNG North West Europe Marker) - $335.

Запасы в Европе

Европа продолжает закачку газа в хранилища. Текущий уровень запасов достиг 87,4% - это на 14 процентных пунктов выше среднего показателя на те же даты за последние пять лет, сообщает Gas Infrastructure Europe.

За газовые сутки 6 августа (выходной день) резервы удалось увеличить на 0,3 процентного пункта. Темпы закачки по-прежнему заметно уступают обычным уровням за последние пять лет. Тем не менее, при сохранении этой интенсивности в течение всего лета к концу сентября можно будет обеспечить целевой уровень в 90% наполненности хранилищ.

Европейские терминалы по приему СПГ в июле работали со средней производительностью 56%, с начала августа загрузка составляет только 48%. В пересчете на сутки августовский импорт СПГ может быть минимальным с 2021 года.

Запасы в США

Состояние запасов в американских ПХГ приобретает все большее значение, так как страна активно наращивает экспорт.

США продолжают сезон закачки. За очередную отчетную неделю резервы газа выросли на 0,4 млрд куб. м - это в два раза меньше, чем стандартный объем для этого времени года.

Текущий уровень запасов в стране - 62%, что на 12 процентных пунктов превосходит средний за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго.