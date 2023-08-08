Подержанные часы класса "люкс" подешевели более чем на 31% с марта 2022 года

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Подержанные часы класса "люкс" подешевели более чем на 31% с марта 2022 года, когда их цена достигала максимального значения, говорится в исследовании компании WatchCharts.

Падение цен обратило вспять тенденцию, наблюдавшуюся во время пандемии - тогда потребители стали чаще приобретать предметы роскоши, в том числе часы. Поскольку многие модели нельзя было купить в розничных сетях, стал расти рынок подержанных часов.

В результате цены на бывшие в употреблении устройства устремились вверх, достигнув среднего уровня в $45 108 за пару. При этом покупатели были готовы платить за востребованные модели в 5 раз больше, чем они стоили на розничном рынке.

Наиболее значительный рост продаж в тот период продемонстрировали марки Rolex, Patek Philippe и Audemars Piguet, отмечает Тим Штраке, глава Chrono24, германского онлайн-магазина, продающего подержанные часы.

По мере того, как стоимость подержанных устройств росла, увеличивалось и число продавцов: так, объем предложения трех перечисленных марок вырос втрое всего за пять-шесть месяцев, добавил Штраке. По его словам, сейчас, когда частные лица начали активно продавать приобретенные во время пандемии устройства, происходит насыщение рынка и, соответственно, снижение цен.

Заметнее других подешевели такие известные модели, как Rolex Daytona, Patek Philippe Nautilus и Audemars Piguet Royal Oak.

В среднем подержанные часы Rolex подешевели на 12% в годовом выражении, Patek Philippe - на 19%, а Audemars Piguet - на 17%.

Нынешние цены по-прежнему превышают показатели трехлетней давности приблизительно на 20%, причем средняя стоимость Rolex подскочила на 26%, Patek Philippe - на 94%, а Audemars Piguet - на 100%.

Цены могут возобновить рост параллельно со стабилизацией экономической ситуации, считает управляющий партнер Boston Consulting Group (BSG) Пьер Дюпреэль.

Одним из факторов повторного подорожания подержанных часов также может стать увеличение спроса со стороны покупателей-миллениалов (родившиеся в 1981-1996 годах) и представителей поколения Z (появившиеся на свет в 1997-2012 годах): 54% респондентов, принадлежащих к данным категориям населения, за последние два года увеличили свои расходы на часы класса "люкс", сообщается в недавнем исследовании BSG.