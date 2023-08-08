Финдиректор Hewlett Packard покинет компанию и возглавит облачную RingCentral

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Тарек Роббиати, финансовый директор Hewlett Packard Enterprise (HPE), поставщика решений в сфере IT и телекоммуникационных услуг, покинет компанию и возглавит RingCentral Inc., которая предлагает облачные продукты и услуги связи, сообщается в пресс-релизе HPE.

Временно исполнять обязанности финдиректора будет Джереми Кокс, старший вице-президент, главный налоговый инспектор и специалист по финансовому контролю HPE.

С начала 2023 года капитализация HPE увеличилась на 10%, акций RingCentral - на 10,1%. Индекс Nasdaq Composite за тот же период вырос на 33,7%.