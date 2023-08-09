Airbus поставил заказчикам 381 самолет с начала года, Boeing - 309

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Американский концерн Boeing Co. в январе-июле поставил 309 пассажирских самолетов, что на 28% больше показателя за аналогичный период 2022 года. Тем не менее, он отстает по этому показателю от основного конкурента - Airbus SE, сообщает пишет CNBC.

Европейская аэрокосмическая корпорация передала клиентам 381 лайнер с начала 2023 года.

Котировки акций Airbus в ходе торгов в Париже в среду растут на 1,3%. Цена бумаг Boeing в ходе предварительной сессии в Нью-Йорке поднимается на 0,3%.