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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Airbus поставил заказчикам 381 самолет с начала года, Boeing - 309

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Американский концерн Boeing Co. в январе-июле поставил 309 пассажирских самолетов, что на 28% больше показателя за аналогичный период 2022 года. Тем не менее, он отстает по этому показателю от основного конкурента - Airbus SE, сообщает пишет CNBC.

Европейская аэрокосмическая корпорация передала клиентам 381 лайнер с начала 2023 года.

Котировки акций Airbus в ходе торгов в Париже в среду растут на 1,3%. Цена бумаг Boeing в ходе предварительной сессии в Нью-Йорке поднимается на 0,3%.

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