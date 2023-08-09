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Авиакомпания Cathay Pacific в I полугодии вернулась к прибыли

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Гонконгская Cathay Pacific Airways Ltd., крупнейшая авиакомпания Азии по объему международных перевозок, вернулась на прибыльный уровень в первом полугодии 2023 года после отмены ковидных ограничений.

Чистая прибыль Cathay Pacific за январь-июнь 2023 года составила 4,27 млрд гонконгских долларов ($545,9 млн) против чистого убытка в 5 млрд долларов годом ранее, говорится в пресс-релизе перевозчика.

Выручка компании за отчетный период подскочила почти в 2,4 раза - до 43,59 млрд гонконгских долларов с 18,55 млрд долларов.

Значительный рост прибыли обусловлен главным образом резким увеличением объемов перевозок после снятия пандемийных ограничений: в первом полугодии компания перевезла 7,8 млн пассажиров, что в 23,3 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. Загруженность рейсов при этом возросла на 28 процентных пунктов - до 87,2% с 59,2%.

В результате доходы от пассажирских перевозок поднялись в 12 раз - до 25,01 млрд гонконгских долларов с 2,07 млрд.

Cathay Pacific анонсировала программу выкупа до 50% собственных привилегированных акций до конца текущего года. Компания потратит на выкуп 97,5 млн акций более 9,75 млрд гонконгских долларов. Выкуп оставшихся 50% акций планируется завершить к концу июля 2024 года.

Компания намерена довести объем перевозок по 80 направлениям до 70% от уровня, отмечавшегося накануне пандемии, к концу текущего года, а уже к завершению следующего этот показатель должен сравняться с предпандемийным.

Гонконг Cathay Pacific
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