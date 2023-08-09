Рынок акций РФ подрос вслед за нефтью, но индекс МосБиржи не удержался выше 3100 пунктов

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду подрос на фоне подорожавшей нефти (цена Brent поднялась к $87 за баррель) и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок. Индекс МосБиржи протестировал рубеж 3100 пунктов, но удержать его не смог из-за вечернего укрепления рубля на новостях от ЦБ РФ об отказе от покупок валюты на внутреннем рынке до конца 2023 года. Во "втором эшелоне" продолжили ралли бумаги региональных энергетических компаний.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3099,52 пункта (+0,5%, максимум дня - 3120,25 пункта), индекс РТС - 1004,72 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,4%.

Доллар к 18:50 стоил 97,12 рубля (+0,02 рубля), днем курс поднимался до 98,07 руб.

Банк России с 10 августа и до конца 2023 года не будет осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина, связанных с реализацией бюджетного правила, говорится в сообщении ЦБ. "Решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков", - отмечает регулятор.

Отложенные покупки валюты могут быть осуществлены в течение 2024 года и последующих лет. При этом ЦБ продолжит проводить на внутреннем рынке операции по продаже иностранной валюты, связанные с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) для их размещения в разрешенные финансовые активы в первом полугодии 2023 года. Их объем составляет 2,3 млрд рублей в день.

Подорожали в среду акции "Татнефти" (+2,4%), "РусГидро" (+2%), "АЛРОСА" (+1,8%), "Роснефти" (+1,1%), "Северстали" (+1,1%), "Газпром нефти" (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (+0,8%), АФК "Система" (+0,8%), "Газпрома" (+0,7%), "НЛМК" (+0,7%), ВТБ (+0,7%), "Русала" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), расписки OZON (+0,3%), TCS Group (+0,2%), бумаги Сбербанка (+0,1% и +0,1% "префы"), "Интер РАО" (+0,1%).

Сбербанк в январе-июле 2023 года получил 858,2 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, в том числе в июле - 130,4 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Финансовые результаты за аналогичный период 2022 года кредитная организация не раскрыла.

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-0,9%), "Магнита" (-0,6%), "Московской биржи" (-0,3%), "Норникеля" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, слабость рубля подогревает интерес к акциям отечественных компаний, прежде всего экспортеров. Вместе с тем, в техническом плане краткосрочно можно ожидать нисходящей коррекции или по меньшей мере временной консолидации.

Внешний фон, по оценке Бахтина, был неоднозначным. В очередной раз насторожила статистика из КНР, где потребительская инфляция в июле впервые с начала 2021 года вошла в отрицательную зону (-0,3% г/г). Динамика этого показателя, как и вышедшие накануне данные по внешней торговле, говорят о замедлении спроса в Поднебесной, что негативно для китайской и глобальной экономик. В то же время котировки Brent подтянулись в район $87 за баррель после публикации накануне позитивного отчета EIA.

В четверг картину по рынку нефти дополнит отчет ОПЕК, также выйдет ежемесячный отчет ЕЦБ. Ключевой информацией дня для рынков будет индекс потребительских цен в США за июль. Сохранение базовой инфляции на высоком уровне будет побуждать ФРС повышать ставки дальше, что может негативно отражаться на сырьевых ценах и поддерживать курс доллара против мировых валют. В России выйдут финрезультаты VK, Beluga Group и "Распадской", а "Аэрофлот" представит операционные показатели за июль.

"Приближение выходных и нестабильный общий сантимент до конца недели могут сдерживать покупательскую активность. Тем не менее, слабый рубль и относительная стабильность сырьевых цен способны сохранить почву для попыток продолжения подъема. Прогноз на 10 августа по индексу Мосбиржи - 3000-3150 пунктов", - полагает Бахтин.

По словам руководителя отдела акций УК "Первая" Антона Кравченко, подъему рынка в среду помогли выросшая нефть, а также благоприятные новости из корпоративного сектора, в том числе, благодаря хорошей отчетности Сбербанка.

Лидером роста по итогам торгов стал электроэнергетический сектор. Ускорение ослабления рубля в последние дни вызывает закономерные опасения у инвесторов относительно будущего роста инфляции. На ускорение инфляции ЦБ РФ может отреагировать более динамичным повышением ключевой процентной ставки, полагает эксперт.

Нефть Brent находится в районе $87 за баррель и близка к годовому максимуму $88,97 за баррель. Цены на нефть выросли, несмотря на негативную статистику Минэнерго США: на прошлой неделе запасы нефти выросли на 5,85 млн баррелей, отмечает Кравченко.

Главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Лящук также полагает, что поддержку рынку акций оказала выросшая нефть. Локомотивом рынка выступили акции компаний нефтегазового сектора при комфортных значениях рублевой цены на нефть, что формирует ожидания сильных финансовых результатов и продолжения выплат высоких дивидендов в будущем.

В финансовом секторе на уровне предыдущего дня торговались акции Сбербанка, который представил ожидаемо сильную финансовую отчетность за 7 месяцев 2023 года. В потребительском секторе выросли расписки MDMG (+6,7%) на фоне планов редомициляции с Кипра в российский Специальный административный район. Во второй половине недели индекс МосБиржи может торговаться около отметки 3100 пунктов, поддержку рынку окажет нефтегазовый сектор при высоких мировых ценах на нефть, полагает Лящук.

Ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков отмечает, что основным фактором роста рублевых цен российских акций остается валютная переоценка. Сбербанк продолжает отчитываться об активном росте прибыли.

В Европе наблюдается отскок банковского сектора после падения на новостях о принятии налога на сверхприбыль кредитных организаций в Италии. Отскок состоялся после того, как Минфин Италии разъяснил, что налог на сверхприбыль не превысит 0,1% активов кредитных организаций, а банки, которые повысят депозитные ставки, вовсе смогут избежать уплаты данного налога, пояснил Кочетков.

Нефть возобновила рост на фоне формирующегося дефицита предложения, при этом структура бэквордации во фьючерсах усиливается (октябрьский фьючерс на Brent на $0,64 дороже ноябрьского, на $1,16 дороже декабрьского и почти на $1,6 дороже январского). Основные события недели состоятся в конце недели, после выхода в четверг данных по потребительской инфляции в США, отмечает Кочетков.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что индекс МосБиржи пытается снимать накопившуюся перекупленность не коррекцией, а уходом в боковик: границы диапазона колебания индикатора можно оценить в 2950-3200 пунктов.

Нефть подает позитивные сигналы. Накануне на плохих статданных о снижении месячных объемов импорта нефти Китаем котировки пытались скорректироваться вниз, но к концу дня просадка была выкуплена. Это является ярким свидетельством слабости нефтяных "медведей", считает эксперт.

Приближение пары доллар-рубль к отметке 100 руб./$1, возможно, заставит монетарные власти предпринять какие-то шаги для обуздания девальвации, а экспортеров - увеличить продажи валютной выручки, в том числе с целью размещения рублей в ОФЗ, полагает Антонов.

В среду на рынках Азии отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 подрос на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 1,2%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 0,5%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,3%), подросла Европа (индексы CAC40, DAX, FTSE прибавляют 0,4-0,7%), но снижаются Штаты (индексы к 18:50 МСК снизились на 0,6-1,2% во главе с Nasdaq).

Негативное влияние на китайский рынок оказали данные о первой в стране дефляции более чем за два года.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в июле уменьшились на 0,3% в годовом выражении, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ). Это первое снижение с февраля 2021 года. Аналитики в среднем прогнозировали более значительную дефляцию - на уровне 0,4%, отмечает Trading Economics.

Цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце упали на 4,4% в годовом выражении. Снижение наблюдалось уже десятый месяц подряд на фоне ослабления спроса и замедления темпов роста цен на сырье. Эксперты предполагали снижение на 4,1%.

На нефтяном рынке цены вечером замедлил рост после выхода статистики Минэнерго США о запасах сырья. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $86,88 за баррель (+0,8% и +1% накануне), сентябрьская цена WTI - $83,68 за баррель (+0,9% и +1,2% во вторник).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране выросли на 5,85 млн баррелей (ожидался рост на 2,3 млн барелей), товарные запасы бензина снизились на 2,66 млн баррелей (ожидалось снижение на 0,2 млн), дистиллятов - уменьшились на 1,71 млн баррелей (ожидался рост на 0,386 млн).

Китай в июле сократил импорт нефти до 6-месячного минимума в 10,33 млн баррелей в сутки, что на 29% ниже июньского объема.

Министерство энергетики США во вторник повысило прогноз цены Brent на 2023 год до $82,62 за баррель с $79,34. Оценка на 2024 год также была повышена - до $86,48 за баррель с $83,51. Ожидается, что средняя спотовая цена Brent в августе будет находиться на уровне $85 за баррель.

По мнению министерства, рост цен, продолжающийся с июня, обусловлен дополнительным добровольным сокращением добычи нефти Саудовской Аравией. Как сообщалось, королевство с июля снизило производство на 1 млн б/с и продлило эту меру на август и сентябрь. При этом, считают в США, данное ограничение пришлось на период подъема мирового спроса на нефть.

По мнению аналитиков, во втором полугодии средняя цена Brent составит $86 за баррель.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Калужская сбытовая компания" (+41,4%), "Саратовэнерго" (+39,9% и +35,9% "префы"), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (+39,9% и +39,9% "префы"), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (+39,9% и +39,9% "префы"), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (+38,8%), ПАО "Костромская сбытовая компания" (+37,2% и +39,9% "префы"), "Саратовэнерго" (+35,9%), ПАО "Россети Северо-Запад" (+29,4%), ПАО "Курганская генерирующая компания" (+28,7%), "Магаданэнерго" (+26,7%), ПАО "Томская распределительная компания" (+25,3% и +31% "префы").

Подешевели акции "Распадской" (-2,3%), "ТГК-2" (-2,1% и -2,2% "префы"), ГДР Ros Agro (-1,7%), бумаги ПАО "Белуга групп" (-1,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 52,72 млрд рублей (из них 8,62 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,2 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа" и 4,9 млрд рублей - на бумаги "Газпрома").