Рубль укрепился к доллару и остался стабилен к юаню на Московской бирже утром в четверг

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Доллар США слабеет, юань стабилен на Московской бирже утром в четверг, рубль укрепляется с учетом недавнего решения Банка России приостановить до конца года покупку валюты в рамках зеркалирования операций Минфина РФ.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 97,01 руб./$1 (-19,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 39,49 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 0,1 коп. - до 13,43 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", недавнее решение ЦБ РФ начало получать развитие утром в четверг после немного сдержанной реакции нацвалюты в конце предыдущих торгов. Сигналы с сырьевого рынка и фондовых площадок пока не препятствуют укреплению рубля.

Банк России для снижения волатильности на рынке решил не "зеркалировать" операции Минфина по бюджетному правилу. Центробанк не будет осуществлять закупку иностранной валюты на внутреннем рынке с 10 августа и до конца текущего года.

Решение о возобновлении Банком России операций по покупке валюты в рамках бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках.

При этом ЦБ продолжит проводить на внутреннем рынке операции по продаже иностранной валюты, связанные с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) для их размещения в разрешенные финансовые активы в первом полугодии 2023 года. Их объем составляет 2,3 млрд рублей в день.

ЦБ ранее уже приостанавливал "зеркалирование" операций Минфина в рамках бюджетного правила для снижения рыночной волатильности. Так, 24 января 2022 года Банк России приостановил покупку валюты в рамках бюджетного правила. Это решение тогда было ожидаемым из-за резкого ослабления рубля на фоне растущей геополитической напряженности.

Нефтяные котировки немного снижаются в рамках коррекции после активного роста в ходе предыдущих торгов на данных о запасах топлива в США. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 5,85 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Тем временем товарные запасы бензина снизились на 2,66 млн баррелей, дистиллятов уменьшились на 1,71 млн баррелей.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $87,41 за баррель, что на 0,16% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $84,28 за баррель, что на 0,14% ниже итогового значения предыдущей сессии.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона утром в четверг наблюдается разнонаправленная динамика: китайский CSI 300 опустился на 0,49%, японский Nikkei 225 вырос на 0,52%, гонконгский Hang Seng уменьшился на 0,92%, южнокорейский Kospi опустился на 0,38%, австралийский индекс S&P/ASX 200 повысился на 0,13%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 потерял 0,443%.

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в среду, инвесторы оценивали корпоративные новости и ждали данных об инфляции в США за июль.

Министерство труда США обнародует отчет о потребительских ценах (индекс CPI) в четверг. Аналитики, опрошенные Trading Economics, прогнозируют ускорение инфляции в июле до 3,3% с июньских 3%, когда показатель упал до минимума с марта 2021 года.

Данные об инфляции в США за июль могут повлиять на прогнозы по решению Федеральной резервной системы (ФРС) относительно изменения ключевой процентной ставки. Впрочем, следующее заседание Федрезерва состоится в конце сентября, и до этого времени успеет выйти еще один отчет о потребительских ценах - за август.