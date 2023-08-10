Производитель оптики Olympus сократил квартальную операционную прибыль вдвое

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Японский производитель оптического оборудования Olympus Corp. увеличил выручку в первом финансовом квартале (завершился 30 июня) на 8%, но его операционная прибыль упала вдвое.

Выручка компании в отчетный период составила 207,72 млрд иен ($1,44 млрд) против 192,27 млрд иен годом ранее.

Операционная прибыль Olympus упала до 22,48 млрд иен с 44,52 млрд иен годом ранее.

Скорректированная операционная прибыль уменьшилась на 5%, до 28,27 млрд иен с 29,74 млрд иен.

Выручка компании оказалась примерно на 3% ниже собственного прогноза Olympus, скорректированная операционная прибыль - на 25%, отмечают аналитики Citi Research.

Акции Olympus Corp. упали в цене на 12% по итогам торгов в четверг. С начала 2023 года их стоимость снизилась на 15,9%, в то время как индекс Nikkei 225 за тот же период вырос на 26,6%.