Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в июле вырос на 5% год к году

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в июле 2023 года вырос на 5% относительно того же месяца прошлого года, до 5,1 млн человек, сообщила пресс-служба компании.

На внутренних линиях перевезено 4,2 млн пассажиров (-5,4%), на международных - 904 тыс. (в 2,1 раза больше, чем годом ранее).

Общий пассажирооборот группы увеличился на 11%, до 13,2 млрд пассажиро-километров, занятость кресел снизилась на 1,2 процентных пункта (п.п.), до 90,6%.

За 7 месяцев пассажиропоток группы вырос на 18%, до 26 млн человек. Согласно обновленному прогнозу руководства "Аэрофлота", за весь текущий год планируется перевезти 45,2 млн человек.

Пассажиропоток авиакомпании "Аэрофлот" в июле сократился на 0,1%, до 2,74 млн человек, в том числе 2,05 млн перевезено на внутренних линиях (-16,7%). Пассажирооборот компании вырос почти на 10%, до 8,1 млрд пассажиро-километров.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа РФ, объединяет одноименную флагманскую авиакомпанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% - у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на Московской бирже.