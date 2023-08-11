Рынок акций США завершил четверг слабым повышением

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в четверг лишь незначительным ростом, хотя в начале торгов подъем превышал 1%.

"Кажется, это новая тенденция, - отмечает главный рыночный экономист Spartan Capital Securities Питер Кардильо. - Рынок мощно заводится, но в течение сессии теряет пар".

Потребительские цены (индекс CPI) в США в июле выросли на 3,2% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда в четверг. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 3,3%, по данным опросов Trading Economics и The Wall Street Journal.

Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 3% в июне, когда показатель опустился до минимума с марта 2021 года. Темпы подъема цен усилились после замедления на протяжении 12 месяцев подряд.

Однако индекс CPI и Core CPI (цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей) в июле увеличились на 0,2% относительно предыдущего месяца. Динамика обоих показателей совпала как с июньскими темпами, так и с консенсус-прогнозом.

Это несколько успокоило инвесторов и укрепило их во мнении, что Федеральная резервная система не будет повышать процентные ставки в ближайшее время, пишет MarketWatch. Однако позднее президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что, несмотря на последние данные об инфляции, "еще есть над чем поработать".

Walt Disney Co. зафиксировала чистый убыток в третьем финансовом квартале квартала, завершившемся 1 июля, из-за расходов на реорганизацию операций и разовых списаний. Тем не менее, скорректированная прибыль превзошла прогнозы аналитиков, в результате акции крупнейшей в мире компании в сфере развлечений и медиа подорожали за день на 4,9%.

Tapestry, которой принадлежат бренды Coach, Kate Spade и Stuart Weitzman, договорилась о покупке Capri Holdings, владельца модных домов Michael Kors, Jimmy Choo и Versace, за $8,5 млрд (по $57 за акцию). Котировки акций Capri взлетели почти на 56% - до $53,9. Между тем цена бумаг Tapestry рухнула на 15,9%.

Китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding увеличил чистую прибыль в апреле-июне в 1,5 раза, выручку - на 14%. ADR компании прибавили в цене 4,6% на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Акции AppLovin Corp. подскочили на 26,5% после того, как разработчик маркетингового программного обеспечения неожиданно завершил второй квартал с чистой прибылью, а выручка превзошла ожидания.

Также сильная квартальная отчетность стала причиной роста котировок акций владельца казино и гостиниц Wynn Resorts на 2,6%.

В то же время котировки акций Plug Power Inc. упали на 15,8%. Энергетическая компания в минувшем квартале получила чистый убыток больше, чем прогнозировалось.

Цена бумаг Krispy Kreme Inc. рухнула на 13,7%. Сеть кофеен-кондитерских, известная своими пончиками, получила чистую прибыль во втором финквартале, который закончился 2 июля, однако квартальная выручка оказалась хуже прогнозов рынка.

Dow Jones Industrial Average в четверг увеличился на 52,79 пункта (на 0,15%) - до 35176,15 пункта. Лидерами повышения среди компонентов индекса помимо Walt Disney стали акции Intel Corp. и Salesforce Inc., подорожавшие на 1,2%.

Значение Standard & Poor's 500 за день повысилось на 1,12 пункта (на 0,03%) и составило 4468,83 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам торгов вырос на 15,97 пункта (на 0,12%) и достиг 13737,99 пункта.