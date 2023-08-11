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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Дефицит бюджета США в июле вырос на 4,6%, за десять месяцев фингода - в 2,2 раза

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Дефицит госбюджета США в июле составил $220,782 млрд, что на 4,6% превышает показатель за тот же месяц прошлого года ($211,052 млрд), сообщило министерство финансов страны.

Доходы бюджета увеличились на 2,5% - до $276,161 млрд. Расходы повысились на 3,4% и составили $496,943 млрд.

За десять месяцев 2023 финансового года, который начался 1 октября, отрицательное сальдо бюджета США увеличилось в 2,2 раза относительно аналогичного периода годом ранее - до $1,613 трлн.

Объем поступлений в бюджет США с начала текущего фингода сократился на 10,1%, составив $3,689 трлн.

При этом расходы выросли на 9,8% и достигли $5,302 трлн. В основном повысились затраты в рамках программ медицинского страхования Medicare и Medicaid, а также в системе социального страхования.

Как сообщалось ранее, отрицательное сальдо госбюджета США по итогам 2022 фингода сократилось вдвое и составило $1,375 трлн.

Рекордный размер дефицита в $3,1 трлн был зафиксирован в стране по итогам 2020 фингода. С профицитом бюджет США последний раз был сведен в 2001 фингоду.

США
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