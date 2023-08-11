Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Рост цен производителей в США в июле был максимальным с начала года

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Цены производителей в США (индекс PPI) в июле выросли на 0,3% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство труда страны.

Это максимальное повышение с января текущего года. В июне, по уточненным данным, цены не изменились.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения в июле на 0,2%.

Индекс PPI увеличился на 0,8% относительно июля 2022 года. Эксперты прогнозировали подъем на 0,7%.

Менее волатильный индикатор без учета цен продуктов питания и энергоносителей (индекс Core PPI) в прошлом месяце вырос на 2,4% в годовом выражении и на 0,3% за месяц. Эксперты ожидали увеличения на 2,3% и 0,2% соответственно.

Услуги подорожали на 0,5% по сравнению с июнем, что стало максимальным повышением с августа 2022 года. Цены на товары повысились на 0,1%, в том числе стоимость продуктов питания увеличилась на 0,5%.

США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Аналитики прогнозируют подорожание золота до $2500 за унцию

Аналитики прогнозируют подорожание золота до $2500 за унцию

Биржевые цены на Аи-95 выросли на 1,33%, на Аи-92 - на 1,14% за неделю

Банк России может смягчать валютные ограничения только на взаимной основе

Банк России разработал "рисковый" сценарий развития экономики РФ

Банк России разработал "рисковый" сценарий развития экономики РФ

Биржевые цены на дизельное топливо в России две недели кряду бьют рекорды

ЦБ РФ опубликовал проект основных направлений ДКП

ЦБ РФ опубликовал проект основных направлений ДКП

Курс евро поднялся выше 108 рублей впервые с 24 марта 2022 года

Курс евро поднялся выше 108 рублей впервые с 24 марта 2022 года

Акционеры VK утвердили редомициляцию с Британских Виргинских островов в РФ

Акционеры VK утвердили редомициляцию с Британских Виргинских островов в РФ

Структура Marathon Group вышла из состава владельцев "Деметра-Холдинга"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });