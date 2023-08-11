Рост цен производителей в США в июле был максимальным с начала года

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Цены производителей в США (индекс PPI) в июле выросли на 0,3% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство труда страны.

Это максимальное повышение с января текущего года. В июне, по уточненным данным, цены не изменились.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения в июле на 0,2%.

Индекс PPI увеличился на 0,8% относительно июля 2022 года. Эксперты прогнозировали подъем на 0,7%.

Менее волатильный индикатор без учета цен продуктов питания и энергоносителей (индекс Core PPI) в прошлом месяце вырос на 2,4% в годовом выражении и на 0,3% за месяц. Эксперты ожидали увеличения на 2,3% и 0,2% соответственно.

Услуги подорожали на 0,5% по сравнению с июнем, что стало максимальным повышением с августа 2022 года. Цены на товары повысились на 0,1%, в том числе стоимость продуктов питания увеличилась на 0,5%.