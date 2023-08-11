Концерты Тейлор Свифт в августе принесли экономике Лос-Анджелеса $320 млн

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Августовские концерты американской певицы Тейлор Свифт, состоявшиеся в Лос-Анджелесе в рамках мирового турне The Eras Tour, принесли экономике города $320 млн, говорится в отчете Калифорнийского центра исследований занятости и экономики.

При подсчете учитывались те поступления, источником которых были траты посетителей концертов, например, доходы гостиниц и ресторанов, а также налоги с продаж.

В итоговый показатель не вошла значительная доля средств, вырученных с реализации билетов и атрибутики, поскольку соответствующую сумму в $170 млн получит сама певица.

Столь существенный приток прибыли в бюджет города обусловлен двумя основными факторами, отмечается в отчете.

Прежде всего, гастрольный цикл Свифт в Лос-Анджелесе был самым длинным - концерты проводились на протяжении шести дней. Кроме того, сыграла свою роль и туристическая привлекательность места - из 420 тысяч купивших билеты людей многие приехали из других городов и остались в Лос-Анджелесе на некоторое время после шоу, чтобы посетить достопримечательности, в частности Диснейленд, и совершить покупки.

Схожая картина, получившая название "свифтономики", наблюдается и в остальных городах, где проходили концерты: так, в Филадельфии после трехдневного гастрольного цикла доходы от брони гостиниц достигли рекордного значения с начала пандемии, а в Денвере за два дня выступлений поклонники Свифт оставили $140 млн, отмечает MarketWatch.

В общей сложности турне The Eras Tour может принести мировой экономике $5 млрд, отмечается в пресс-релизе аналитической компании QuestionPro.

Высокие доходы городов от проведения концертов не в последнюю очередь связаны с отложенным спросом, сформировавшимся за время действия ковидных ограничений, когда гастроли не проводились, подчеркивает директор по исследованиям Question Pro Дэн Флитвуд.