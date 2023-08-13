В Минсельхозе заявили о падении цен производителей картофеля почти на четверть за год

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Цены производителей картофеля в РФ, по данным на 9 августа, на 23,5% ниже, чем на ту же дату прошлого года, сообщает Минсельхоз.

"На сливочное и подсолнечное масло они упали за год на 1,8% и 13,8% соответственно, - говорится в сообщении. - Соль за год подорожала всего на 3,5%, при этом, если посмотреть динамику с начала текущего года, то цена снизилась на 0,2%".

Касаясь стоимости мяса, то, как отмечает Минсельхоз, сейчас наблюдается традиционный сезонный рост, характерный для летнего периода. "Уже в сентябре на рынке ожидается снижение цен, что подтверждают основные производители мяса и мясной продукции", - констатирует министерство.

Так Минсельхоз прокомментировал сообщения СМИ том, что в июле средняя стоимость обеда, состоящего из мясных котлет и картофельного пюре, стала максимальной с июня 2022 года.