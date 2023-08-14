Рубль стабилен относительно доллара и юаня на Московской бирже

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Доллар США чуть подрастает, юань не меняется на Московской бирже на старте торгов в понедельник, рубль стабилен в ожидании ярких сигналов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 99,5525 руб./$1 (+12,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 1,35 руб. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,3 коп. - до 13,698 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль после заметного ослабления в конце прошлой недели начал понедельник без заметных колебаний. Нефтяные котировки чуть снижаются, фон рынков мирового капитала умеренно негативный. Отсутствие заметной динамики на финансовых и сырьевых рынках, а также не изменившийся за выходные геополитический фон не позволяют нацвалюте опуститься ниже уровня 100 рублей за $1.

Ранее давление на котировки оказывало снижение объемов доступной валютной ликвидности из-за изменения показателей внешнеторгового баланса (снижение экспортных поступлений и рост импорта) и перевода расчета за часть экспорта в рубли и нацвалюты дружественных стран.

При этом ЦБ РФ по-прежнему не видит рисков для финансовой стабильности в ослаблении рубля, но хотел бы снизить волатильность рынка, для чего и принял решение о приостановке зеркалирования покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила, сообщал на прошлой неделе журналистам зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин. "На сегодня мы рисков финансовой стабильности не видим, но мы хотели бы избежать ситуации, когда мы дополнительно усиливаем волатильность рынка этими операциями, соответственно, считаем возможным их приостановить до конца этого года и далее выполнить эти отложенные покупки после возобновления регулярных операций так же, как мы это делали в 2019 году", - сказал Заботкин.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $86,07 за баррель, что на 0,86% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $82,47 за баррель, что на 0,85% ниже относительно итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно в пятницу: Dow Jones Industrial Average завершил сессию ростом, S&P 500 и Nasdaq Composite снизились.

По итогам прошлой недели Dow Jones увеличился на 0,6%, S&P 500 - опустился на 0,3%, Nasdaq потерял 1,9%.

Данные о динамике цен производителей в США, обнародованные в пятницу, подтвердили некоторое усиление инфляционного давления в стране, что спровоцировало снижение американского рынка акций в начале торгов.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в понедельник снижаются. Японский Nikkei 225 теряет 1,07%, китайский CSI300 снижается на 1,28%, гонконгский Hang Seng - на 2,44%, южнокорейский Kospi - на 0,98%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,91%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 теряет 0,23%.