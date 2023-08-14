Foxconn во II квартале сократила чистую прибыль лучше ожиданий рынка

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Во II квартале 2023 года тайваньская Hon Hai Precision Industry Co. (Foxconn Technology), крупный производитель электроники и поставщик Apple, незначительно сократила чистую прибыль, что позволило показателю превзойти ожидания рынка.

Чистая прибыль Foxconn в апреле-июне составила 33 млрд новых тайваньских долларов ($1,03 млрд) по сравнению с 33,29 млрд новых тайваньских долларов годом ранее.

Опрошенные S&P Global Market Intelligence эксперты в среднем ожидали чистую прибыль Foxconn на уровне 25,82 млрд новых тайваньских долларов.

Квартальная выручка компании сократилась на 14%, до 1,305 трлн новых тайваньских долларов, на фоне снижения продаж в сегментах потребительской электроники и облачно-сетевых решений.

Операционная рентабельность уменьшилась до 2,37% с 2,94% за аналогичный период минувшего года.

Foxconn ожидает, что в третьем квартале результаты сегмента потребительской электроники будут лучше, чем во втором, но хуже, чем годом ранее. В сегменте облачно-сетевых решений также прогнозируется ухудшение показателей в годовом сопоставлении, однако по сравнению с предыдущими тремя месяцами они, как полагает компания, останутся без изменений.