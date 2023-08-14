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Сбербанк может выдать 300 млрд рублей ипотеки на ИЖС в 2023 году

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Общий объем выдач ипотеки Сбером на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) по итогам 2023 года достигнет 300 млрд рублей, сообщили в пресс-службе банка.

"К концу 2023 года общий объем выдач на ИЖС в Сбере достигнет 300 млрд рублей - это в три раза больше, чем в 2022 году. (...) Почти 60% кредитов на строительство частных домов выдается по программе "Господдержка", чуть менее 30% - по "Семейной ипотеке", более 10% в выдачах занимает "Дальневосточная ипотека"", - рассказал директор дивизиона "Домклик" Сбербанка Алексей Лейпи.

Кроме того, аналитики узнали, что в июле Сбер обновил рекорд по ипотеке на частные дома - выдал свыше 9 тыс. кредитов на 39,5 млрд рублей. В общем объеме выдач банка в июле доля таких сделок превысила 10%, хотя во второй половине 2022 года она была 4-5%.

Также эксперты выяснили, что в 2023 году средний размер кредита на ИЖС по стране составляет 4,3 млн рублей, средний первоначальный взнос - 1,2 млн рублей, а стоимость объекта - 5,6 млн рублей. Ежемесячный платеж по кредиту достигает 31,4 тысячи рублей.

В общей сложности за первое полугодие 2023 года на строительство частных домов банки выдали более 37,2 тысячи ипотек на 159,2 млрд рублей, сообщали ранее в "ДОМ.РФ". Это превышает показатель за весь прошлый год (32,8 тысячи кредитов на 138,9 млрд рублей).

Домклик Сбербанк
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