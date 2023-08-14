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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Minerva Bunkering и Western Fuel стали партнерами саудовского порта короля Абдуллы

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Администрация порта короля Абдуллы (King Abdullah, Саудовская Аравия) подписала соглашение о стратегическом партнерстве с бункеровочными компаниями Minerva Bunkering и Western Fuel для обеспечения поставок судового топлива, сообщает сайт порта.

Порт, который стал первым частным объектом подобного рода на Ближнем Востоке, расположен к северу от Джидды на Красном море и должен стать важной точкой для импорта контейнеров и сухих грузов в Саудовскую Аравию. Он находится в одноименной экономической зоне, основанной в 2005 году прошлым главой королевства для снижения зависимости экономики от нефтяной промышленности.

Когда порт будет достроен, он планирует принимать 25 млн TEU (двадцатифутовый эквивалент) контейнеров в год и 25 млн тонн сухих грузов в год. Гавань обладает самыми глубоководными в мире 18-метровыми причалами.

Minerva Bunkering, работающая также в саудовских портах Янбу и Джидда, уже осуществила первую международную доставку бункерного топлива в King Abdullah.

Minerva Bunkering основана в 2019 году в Сингапуре группой компаний Mercuria Energy.

Western Fuel на протяжении 35 лет является ведущим независимым поставщиком топлива и базируется в Бриджуотере (Великобритания).

Саудовская Аравия Великобритания Джидда Красное море King Abdullah Mercuria Energy Minerva Bunkering
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