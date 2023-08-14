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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

MSCI выкупит оставшиеся 66% поставщика данных Burgiss за $697 млн

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Индексный провайдер MSCI Inc. договорился о покупке оставшихся 66% американской компании Burgiss Group за $697 млн, говорится в пресс-релизе MSCI.

Ожидается, что сделка будет оплачена денежными средствами из имеющихся источников ликвидности. Ее закрытие запланировано на четвертый квартал.

MSCI вошла в капитал Burgiss в январе 2020 года, инвестировав $190 млн. Теперь общий размер ее вложений составит $913 млн.

Burgiss предоставляет данные, аналитику и технологические решения инвесторам в непубличные активы. Компания работает на рынке альтернативных инвестиций свыше 35 лет.

Выручка Burgiss в 2023 году прогнозируется на уровне более $90 млн. Рентабельность по показателю EBITDA и операционная маржа ожидаются в районе 15-17% (mid-teens).

Burgiss располагает данными о более чем 13 тысяч фондов, инвестирующих в непубличные активы, и обслуживает около 1 тыcячи клиентов в 40 странах. Численность ее персонала превышает 650 человек.

MSCI Burgiss
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