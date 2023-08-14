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Банки РФ в ходе месячного аукциона репо ЦБ привлекли 100 млрд рублей

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Российские банки в ходе аукциона прямого репо со сроком размещения средств на 28 дней привлекли 100 млрд рублей при лимите в 400 млрд рублей, следует из материалов Банка России.

На предыдущем аналогичном аукционе в июле 2023 года банки привлекли такую же сумму.

Итоги аукциона прямого репо в рублях 14 августа, по данным ЦБ:

14.08.2023
Объем спроса, млн руб. 400000.0000
Общий объем заключенных сделок, млн руб. 100000.0000
Максимальная заявленная ставка, % годовых 8.6924
Ставка отсечения, % годовых 8.6921
Средневзвешенная ставка, % годовых 8.6923
Минимальная заявленная ставка, % годовых 8.6000
Дата исполнения первой части сделки репо 16.08.2023
Дата исполнения второй части репо 13.09.2023
Срок РЕПО, дни 28

Источник: Банк России

Банк России
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