Банки РФ в ходе месячного аукциона репо ЦБ привлекли 100 млрд рублей
Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Российские банки в ходе аукциона прямого репо со сроком размещения средств на 28 дней привлекли 100 млрд рублей при лимите в 400 млрд рублей, следует из материалов Банка России.
На предыдущем аналогичном аукционе в июле 2023 года банки привлекли такую же сумму.
Итоги аукциона прямого репо в рублях 14 августа, по данным ЦБ:
|14.08.2023
|Объем спроса, млн руб.
|400000.0000
|Общий объем заключенных сделок, млн руб.
|100000.0000
|Максимальная заявленная ставка, % годовых
|8.6924
|Ставка отсечения, % годовых
|8.6921
|Средневзвешенная ставка, % годовых
|8.6923
|Минимальная заявленная ставка, % годовых
|8.6000
|Дата исполнения первой части сделки репо
|16.08.2023
|Дата исполнения второй части репо
|13.09.2023
|Срок РЕПО, дни
|28
Источник: Банк России