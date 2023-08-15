Минцифры поддержало выплату дивидендов "Ростелекомом" за 2022 год

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Минцифры РФ поддержало выплату дивидендов "Ростелекомом" по итогам 2022 года, сообщил "Интерфаксу" информированный источник, близкий к совету директоров компании.

Размер предлагаемых дивидендов собеседник агентства не уточнил, но отметил, что он сопоставим с прошлогодними выплатами.

Вопрос о выплате дивидендов "Ростелекомом" за 2022 год до сих пор не рассматривался акционерами. Назначенное на 30 июня годовое собрание акционеров было отменено, новая дата собрания пока не назначена.

В марте президент "Ростелекома" Михаил Осеевский говорил журналистам, что менеджмент компании видит возможности для выплаты дивидендов по итогам 2022 года, однако окончательное решение будет принимать правительство.

По итогам 2021 года "Ростелеком" выплатил дивиденды в размере 4,56 рубля на каждую обыкновенную и привилегированную акции. Суммарно компания направила на выплату дивидендов 15,9 млрд рублей (50% от чистой прибыли МСФО за 2021 год).

По дивполитике на 2021-2023 годы "Ростелеком" обязался платить не менее 5 рублей на акцию, при этом предусмотрено ежегодное увеличение выплаты как минимум на 5%. Одновременно с этим компания должна направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли.

Срок действующей дивидендной политики истекает в 2023 году.

При этом компания приступила к разработке обновленной стратегии, в составе которой будет и новая дивполитика, говорил Осеевский в марте. Представить документ планируется уже в 2024 году.