Чистая прибыль Х5 во II квартале выросла на 15,9%

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Скорректированная EBITDA X5 Group во II квартале 2023 года снизилась на 3% - до 60,51 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Рентабельность по показателю составила 7,8% против 9,6% во II квартале 2022 года. Чистая прибыль выросла на 15,9%, составив 29,49 млрд рублей.

Скорректированная EBITDA оказалась лучше консенсус-прогноза "Интерфакса": опрошенные аналитики ожидали показатель в отчетном периоде на уровне 55,68 млрд рублей. Консенсус по чистой прибыли не рассчитывался из-за сильного расхождения прогнозных показателей.

Валовая прибыль X5 во II квартале увеличилась на 12,7%, достигнув 185,84 млрд рублей. Маржа по показателю - 24,1% против 25,5% год к году, ее снижение произошло за счет развития "жесткого" дискаунтера "Чижик" в новых регионах, консолидации "Красного Яра" и "Слаты", а также трансформации ценового предложения магазинов "Пятерочки".

Выручка Х5 повысилась на 19,2%, до 772,04 млрд рублей за счет роста сопоставимых продаж (LfL) на 7,8%, торговых площадей на 10,4% и увеличения продаж цифрового бизнеса (рост в 1,8 раза г/г).

Коммерческие, общие и административные расходы (за вычетом расходов на амортизацию, обесценение, LTI, выплаты на основе акций и эффекта трансформации "Карусели") во II квартале увеличились как процент от выручки до 17% с 16,7% в отчетном периоде - в основном за счет роста расходов на персонал, аренду, коммунальных расходов и на услуги третьих сторон

Отрицательный результат от курсовой разницы составил 1,086 млрд рублей против положительного результата в 2,352 млрд рублей годом ранее в связи с волатильностью курса рубля.

Чистый долг на 30 июня 2023 года составил 201,57 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 1,10х против 1,11х на конец июня 2022 года.

Х5 - крупнейший по объему выручки ритейлер в России. На конец июня 2023 года под управлением компании было 22,682 тыс. магазинов, в том числе 20,248 тыс. магазинов "у дома" "Пятерочка", 956 супермаркетов "Перекресток", 809 жестких дискаунтеров "Чижик" и 596 магазинов "Красный Яр" и "Слата".