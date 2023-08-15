Рынок акций РФ открылся снижением индекса МосБиржи на 1,8% и ростом РТС на 0,6%

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник заметным снижением рублевых цен большинства blue chips на фоне укрепления рубля в ожидании повышения ключевой ставки ЦБ РФ на внеочередном заседании; индекс МосБиржи за минуту торгов по терял 1,8%, а рост индекса РТС составил 0,6%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3075,42 пункта (-1,78%), индекс РТС - 1015,6 пункта (+0,57%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют негативную динамику в пределах 4,5%. При этом доллар США к этому моменту опустился до 95,4 руб./$1 (-2,26 рубля к закрытию понедельника).

Подешевели обыкновенные акции "Яндекса" (-4,5%), АФК "Система" (-3,3%), "МТС" (-3%), "Роснефти" (-2,4%), "НЛМК" (-2,3%), "НОВАТЭКа" (-2,3%), "Магнита" (-2,3%), "АЛРОСА" (-2,1%), "ЛУКОЙЛа" (-2,1%), "РусГидро" (-2%), "Северстали" (-1,8%), "ММК" (-1,8%), Сбербанка (-1,7%, "префы" потеряли в цене 1,3%), "Сургутнефтегаза" (-1,4%, "префы" упали на 3%), "Норникеля" (-1,4%), "Газпром нефти" (-1,3%), "Полюса" (-1,3%), "Татнефти" (-1,2%), "Русала" (-1,2%), ВТБ (-1,1%), "Интер РАО" (-1,1%), "Газпрома" (-0,4%), "Московской биржи" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,2%), расписки OZON (-3,4%) и TCS Group (-1,1%).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", формированию негативных настроений на российском рынке акций в начале торгов вторника способствует, прежде всего, укрепляющийся рубль на фоне ожиданий повышения ключевой ставки ЦБ РФ на внеочередном заседании. При этом внешние сигналы не оказывают значимого влияния на рынок в силу своей неоднозначности и противоречивости.

Совет директоров Банка России на внеочередном заседании 15 августа рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки; аналитики допускают ее повышение на 150-350 базисных пунктов, то есть до 10-12% годовых. Пресс-релиз с решением совета директоров будет опубликован в 10:30 по московскому времени.

Зарубежные рынки

Фондовые индексы США завершили в плюсе торги в понедельник благодаря отскоку акций крупных ИТ-компаний. Сезон корпоративной отчетности постепенно заканчивается, и свыше 90% компаний, входящих в расчет индекса S&P 500, уже отчитались за минувший квартал. Тем не менее, на этой неделе ожидаются отчетности ряда крупных ритейлеров, включая Home Depot, Target и Walmart. Также инвесторы ждут данных о розничных продажах в США за июль, которые будут опубликованы во вторник. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что объем розничных продаж вырос на 0,4% относительно июня и на 1,5% в годовом выражении.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона движутся разнонаправленно в ходе торгов во вторник: японский индикатор поднимается благодаря данным о рекордном за два с половиной года росте экономики страны во II квартале, тогда как биржи Шанхая и Гонконга торгуются в минусе из-за замедления роста промпроизводства и розничных продаж в Китае в июле. Значение японского индекса Nikkei 225 по итогам торгов увеличилось на 0,56%. Экономика Японии во II квартале выросла на 1,5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 6% в годовом выражении, стало известно из предварительных данных. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста на 0,8% и 3,1% соответственно. Темпы роста японской экономики стали рекордными с четвертого квартала 2020 года. Австралийский индекс S&P/ASX 200 растет на 0,3%.

Между тем китайский индекс Shanghai Composite упал на 0,63%, гонконгский Hang Seng - на 1,18%. Промпроизводство в Китае в июле увеличилось всего на 3,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года после роста на 4,4% в июне, а розничные продажи повысились на 2,5% после подъема на 3,1% месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали сохранение темпов роста промпроизводства на уровне 4,4% и ускорение подъема розничных продаж до 4,5%. Биржи Южной Кореи закрыты в связи с праздником (День независимости).

Нефть

В свою очередь цены на нефть эталонных марок плавно поднимаются утром во вторник после снижения накануне. Цена октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 мск составила $86,39 за баррель, что на 0,21% выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подешевели на 0,7% - до $86,21 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени выросли на 0,16% и составили $82,644 за баррель. По итогам прошлой сессии они опустились на 0,8% - до $82,51 за баррель.

Негативным фактором для рынка нефти накануне стали тревожные новости о новых проблемах среди крупных китайских застройщиков, которые могут угрожать экономике страны в целом. До этого нефть дорожала семь недель подряд.

Мнение экспертов

По словам руководителя отдела инвестиционного консультирования компании "Алор Брокер" Алексея Антонова, "Банк России вчера анонсировал, что сегодня соберет совет директоров для установления новой ключевой ставки. Это вызвало резкое укрепление курса рубля и такое же сильное падение рынка акций. По нашим оценкам, ставка будет повышена не менее чем на 1,5 процентного пункта - до 10% годовых, но вполне возможно, что ЦБ решится и на более "жесткий шаг" для поддержки рубля и осаждения рынка кредитования. Не исключено, что решение о повышении ставки лишь до 10% годовых вызовет кратковременный отскок рынка акций и удешевление рубля, поскольку многие закладываются на большее. Однако в любом случае можно ожидать, что перекупленный рынок акций все-таки начнет долгожданную коррекцию со снижением на 5-10%".

"Чем сильнее будет повышена ставка, тем быстрее нужно избавляться от акций девелоперов. Рынок недвижимости уже несколько месяцев показывает признаки перегретости, программы льготной ипотеки почти исчерпаны, а рост ставок по кредитам на покупку недвижимости сделает их недоступным для многих из тех, кто пока только собирается приобрести новые квадратные метры. Больше других от роста ставки выиграют акции "Московской биржи", поскольку биржа увеличит свои доходы от размещения свободных средств. Однако при падении рынка широким фронтом и эта бумага будет снижаться. В целом же сегодняшний день обещает пройти под знаком высокой волатильности. Спекулянты порезвятся, а среднесрочным инвесторам стоит быть очень осторожными, поскольку первая реакция на объявление новой ставки может быть ложной", - считает Антонов.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков "Промсвязьбанка" Дмитрий Грицкевич отмечает, что "объявление внеочередного заседания Центробанка, итоги которого будут озвучены сегодня в 10:30 МСК, привело к существенным движениям рубля и кривой ОФЗ в ожидании повышения ключевой ставки. Ожидаем, что ЦБ применит комплекс мер - помимо повышения ставки могут быть увеличены нормы резервирования для банков и/или введены дополнительные трансграничные движения капитала. При этом резкого повышения ставки не ждем - нельзя остановить рост экономики, а также необходимо оставить пространство для дополнительного маневра на сентябрьском заседании. Ожидаем, что ставка будет повышена до 10,0-10,5% годовых".