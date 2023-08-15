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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:44

Поступление налогов в консолидированный бюджет РФ в I полугодии выросло на 4%

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Поступление налогов в первом полугодии 2023 года в консолидированный бюджет РФ выросло на 743 млрд рублей, или на 4%, до 21,7 трлн рублей, сообщил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров в среду на встрече с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.

По словам Егорова, "довольно неплохо чувствуют себя региональные бюджеты" - в региональных бюджетах увеличение налоговых доходов составило около 8%, на 113% выполненные кассовые планы всех субъектов РФ.

Глава ФНС также отметил рост ненефтегазовых доходов на 7%, или 1 трлн рублей. Поступления НДС выросли на 12%, налога на прибыль - на 5%, НДФЛ - 4,6% и страховые взносы - более чем на 11%.

ФНС
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