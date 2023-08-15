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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:33

СД "Татнефти" рекомендовал дивиденды за I полугодие в 27,54 руб. на акцию

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров "Татнефти" на заочном заседании рекомендовал акционерам утвердить на внеочередном собрании дивиденды за первое полугодие 2023 года в размере 27,54 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.

Реестр лиц, имеющих право на получение дивидендов, закрывается 11 октября.

Рекомендации соответствуют прогнозу опрошенных "Интерфаксом" аналитиков, ожидавших, что на выплату будет направлено порядка 50% чистой прибыли компании по РСБУ за этот период (27,5-27,6 руб./акция). Ближе всех оказался прогноз аналитиков телеграм-канала "Мои инвестиции", ожидавших выплаты в 27,51 руб./акция.

Внеочередное собрание акционеров, на котором планируется рассмотреть вопрос о дивидендах, назначено на 21 сентября. Оно пройдет в форме заочного голосования. Реестр лиц, имеющих право участвовать во внеочередном собрании, закрывается 27 августа.

"Запасной" датой проведения внеочередного собрания акционеров на случай отсутствия кворума определено 28 сентября.

Татнефть
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