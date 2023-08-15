Россия к 15 августа почти в два раза увеличила производство сахара

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Сахарные заводы РФ к 15 августа произвели 147,2 тыс. тонн сахара против 76,7 тыс. тонн на аналогичную дату прошлого года, сообщает Союзроссахар.

Переработку свеклы ведут 14 заводов в Краснодарском крае и по одному - в Ставропольском крае и в Тамбовской области. Столько же заводов работало и год назад.

Всего переработано 1,314 млн тонн сахарной свеклы. Кроме сахара, выпущено 47,5 тыс. тонн мелассы и 47,7 тыс. тонн сушеного гранулированного жома.

До конца текущей недели планируют приступить к переработке свеклы еще шесть сахарных заводов Центрального и Сибирского федеральных округов.

Как сообщалось, Международная организация по сахару (ISO) прогнозирует, что производство сахара в РФ в этом году увеличится до 6,4 млн тонн с 6,25 млн тонн в прошлом.

Сахарная свекла в этом году, по данным Росстата, посеяна на 1,064 млн га (1,027 млн га в 2022 году).