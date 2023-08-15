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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:20

Компания Brishurt Limited редомицилировалась в калининградский САР

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Компания Brishurt Limited редомицилировалась с Кипра в специальный административный район (САР) на территории острова Октябрьский в Калининградской области.

В материалах САР и ЕГРЮЛ говорится, что международная компания ООО "Бришурт Лимитед" с уставным капиталом 304 тысячи рублей зарегистрирована во вторник и включена в реестр участников САР. Доступ к сведениям об учредителях и руководстве ограничен.

В свое время Владимир Страздинг через Brishurt Limited контролировал 6,37% золотодобытчика "Высочайший" (GV Gold). В отчете "Высочайшего" говорится, что еще на конец 2022 года Brishurt оставалась среди акционеров, более актуальные данные золотодобытчик не раскрывал.

"Высочайший" входит в топ-10 золотодобывающих предприятий России. Компания ведет деятельность в Иркутской области и Якутии. Крупнейшими акционерами на конец 2022 года были Сергей Докучаев, Наталия Опалева и Валериан Тихонов, каждый из которых контролировал по 20,36% акций, а также фонды Blackrock с долей 17,99%.

Высочайший Октябрьский САР Калининградская область Brishurt Limited
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