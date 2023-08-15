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"Мосбиржа" 14 августа зафиксировала рекордную активность частных инвесторов

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Активность частных инвесторов на "Московской бирже" 14 августа достигла абсолютного рекорда, говорится в сообщении торговой площадки.

В этот день сделки на бирже совершали более 1,5 млн человек - максимальное значение за всю историю биржевых торгов.

Объем торгов на рынке акций 14 августа составил 240 млрд рублей.

Доля физических лиц в общем объеме торгов достигла 84%, квалифицированных инвесторов - 66,5%.

В десятку регионов по объемам торгов вошли Москва (22,5%), Московская область (12,5%), Петербург (5,4%), Воронежская область (3,8%), Ростовская область (2,8%), Краснодарский край (2,7%), Республика Татарстан (2,7%), Пензенская область (2,5%), Свердловская область (2,4%) и Республика Башкортостан (2%).

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), с которых 14 августа частные инвесторы совершали сделки на рынке акций, составило 81,5 тысячи.

Торги на рынке акций "Мосбиржи" проводятся с 09:50 до 23:50 по Москве.

Мосбиржа
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