Бизнес предложил равномерно распределить квоты на ж/д перевозку контейнеров из МТУ в ДФО

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Контейнерные операторы Московского транспортного узла (МТУ) предложили ввести порядок распределения между ними лимитов на перевозку контейнерных поездов на восток по аналогии с тем, что работает для угольщиков Кузбасса, пишет "Коммерсантъ".

В конце июля в ФАС был направлен проект постановления правительства об изменении правил недискриминационного доступа (ПНД) к железнодорожной инфраструктуре и вводит методику распределения между операторами квот на отправку контейнерных поездов из Московского транспортного узла (МТУ) на Дальний Восток по аналогии с тем, что действует для отправителей угля на экспорт в восточном направлении из Кузбасса, сообщает издание со ссылкой на документ.

По словам источника газеты, с февраля-марта ОАО "РЖД" начало эксперимент, изменив систему согласования для контейнерных поездов, отправляющихся из МТУ на Дальний Восток. Согласование заявки было поставлено в зависимость от перерабатывающей способности контейнерных терминалов МТУ. В результате квоты на перевозку оказались сосредоточены у владельцев крупнейших московских терминалов, таких как "Ховрино", "Электроугли" и так далее, а наличие платформ и операторы контейнерных поездов перестали играть существенную роль.

В распоряжении терминалов оказался большой объем квот, превышающий наличие поездов, и они "перепродают их операторам, располагающим платформами", заявил газете другой источник на рынке.

Предлагаемая методика, пояснил изданию старший вице-президент по операционной деятельности и взаимодействию с госорганами УК "Дело" Денис Илатовский, представляет собой компромисс между прежним и новым порядком: половина квоты для МТУ распределяется между операторами контейнерных поездов, половина - между терминалами, которые потом должны согласовать условия взаимодействия. "Таким образом будет обеспечен рыночный характер взаимодействия и равный доступ к услугам железнодорожного транспорта", - полагает он.

По словам источника газеты, предлагаемые изменения касаются только контейнерной очереди с МТУ на Дальний Восток, то есть не влияют на прочий грузопоток на Восточном полигоне. По его мнению, в случае принятия механизм можно будет при необходимости распространить и на другие регионы отправки, однако там соотношение может быть другим в силу региональной специфики, наличия крупных отправителей контейнерных (например, лесных) грузов.

В РЖД "Коммерсанту" сообщили, что участвуют в обсуждениях проекта документа. В группе FESCO поддерживают инициативу. "Она позволит установить на железной дороге прозрачные правила для всех участников перевозки, - сообщили в группе. - Что касается конкретных положений, то мы согласны с введением договоров "вези или плати", но при условии установления взаимной ответственности железнодорожных операторов и ОАО "РЖД". Мы также поддерживаем инициативу по утверждению плана перевозок контейнеров в составе контейнерных поездов в восточном направлении поровну между контейнерными терминалами и операторами".

В EСП (объединяет крупнейших контейнерных операторов России) изданию подтвердили, что входят в группу по актуализации ПНД. "С учетом активного роста контейнерного сегмента спрос на дефицитные направления высок. Мы ожидаем сохранения приоритетного места востребованных грузов в контейнерах в ПНД". В условиях дефицита восточного направления, отмечают в EСП, обсуждаются предложения от участников рынка по методике внутригруппового распределения, которая должна максимизировать количество вывозимых грузов в контейнерах.